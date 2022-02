Morto il bimbo intrappolato in un pozzo in Afghanistan: Haidar non ce l’ha fatta

MeteoWeb

Il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani.

Dopo la tragedia avvenuta pochi giorni fa in Marocco, ora è l’Afghanistan a piangere per un bambino, il piccolo Haidar, 5 anni, intrappolato in un pozzo in un villaggio nel Sud del Paese (Shokak, nella provincia di Zabul).

Haidar è rimasto bloccato a circa 10 metri di profondità, in un pozzo profondo in tutto 25 metri. I soccorritori hanno lavorato instancabilmente per cercare di salvarlo, ma non sono arrivati in tempo.

Haidar “ci ha lasciato per sempre“, ha twittato Anas Haqqani, ai vertici del ministero dell’Interno. “Questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese“, ha aggiunto.

L’incidente si è verificato meno di due settimane dopo la tragica vicenda del piccolo Rayan in Marocco, estratto morto dopo cinque giorni di agonia nel fondo di un pozzo.