Muore improvvisamente noto barbiere aglianese: il 53enne aveva fatto il booster il giorno prima, disposta l’autopsia

E’ stato disposto dall’Azienda Usl Toscana centro l’esame autoptico sul corpo di un 53enne aglianese residente a Montale, morto martedì mattina, che il giorno prima aveva ricevuto la dose booster del vaccino anti-Covid: a riportare la notizia sono quotidiani La Nazione e Il Tirreno.

L’uomo, Luca Ciampi, avrebbe avuto un malore mentre stava aprendo il suo negozio: per quasi un’ora i soccorritori avrebbero provato a rianimare il barbiere per poi trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia dove poco dopo è deceduto.

L’esame autoptico, che dovrebbe svolgersi domani, dovrebbe stabilire se vi siano o meno correlazioni con la vaccinazione.

Il 53enne non avrebbe avuto alcun disturbo dopo le due precedenti somministrazioni.