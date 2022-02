Maltempo, nevicate a bassa quota in Valtellina e Valchiavenna: disagi per alberi abbattuti e treni cancellati – FOTO

MeteoWeb

La perturbazione che tra ieri e oggi ha portato nevicate diffuse al Nord, anche fino a bassa quota, ora ha lasciato le regioni settentrionali ma ha contribuito a creare non pochi problemi in Valtellina. Qui, come in Valchiavenna, la neve è scesa fino a bassa quota: se alle quote più alte, si registra fino a mezzo metro di neve, sui fondovalle sono caduti circa 10cm (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La neve ha creato problemi alla circolazione dei treni e sulle strade, interrotte anche dagli alberi spezzati dal peso della neve. Il fondo innevato o ghiacciato ha reso difficile la circolazione dei veicoli. Un Tir intraversato in località Campone, in territorio comunale di Tirano (Sondrio), con conseguenti forti rallentamenti al traffico sulla statale 38 dello Stelvio in quella zona.

Notevoli disagi si sono registrati anche nella circolazione dei treni, con corse cancellate o grandi ritardi. Disagi anche per i passaggi a livello in tilt a causa del freddo.