L’annuncio di Mark Zuckerberg: “se fate screenshot alle chat di Messenger arriva la notifica”

Può capitare per diversi motivi di dover fare degli screenshot di una chat sul cellulare ma da ora in poi, le cose cambiano per l’app di messaggistica Messenger. È stato Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, a mettere in guardia dagli screenshot delle chat private dell’app. Come riporta l’Independent, Zuckerberg ha dichiarato che la persona sarà avvisata tramite una notifica se viene fatto uno screenshot della sua conversazione.

“Nuovo aggiornamento per le chat di Messenger crittografate end-to-end in modo da ricevere una notifica se qualcuno cattura lo screenshot di un messaggio che scompare”, ha scritto Zuckerberg. “Stiamo anche aggiungendo GIF, adesivi e reazioni anche alle chat crittografate”, ha aggiunto.