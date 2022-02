Nuovo parossismo dell’Etna in corso: fontana di lava al Cratere di Sud-Est e colonna di cenere alta 11 km, chiuso l’aeroporto di Catania [LIVE]

MeteoWeb

Spettacolare nuova eruzione dell’Etna in corso.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che è “in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est“.

Segnalata la ricaduta di cenere sui paesi etnei, tra cui Zafferana. La nube sta avanzando verso Catania.

Alle ore 11:40 circa l’INGV ha osservato “un ulteriore incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico che si attesta su livelli alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico continua ad essere localizzato nell’area del Cratere di SE ad una elevazione di circa 2800-2900 m al di sopra il livello del mare. Si osserva un incremento dell’attività infrasonica che risulta localizzata in prossimità del Cratere Bocca Nuova“.

L’INGV ha inseguito comunicato che a partire dalle 12:10 “si osserva, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’INGV-OE, un trabocco lavico dal Cratere di Sud Est che si propaga verso SW. La nube vulcanica ha raggiunto inoltre un’altezza di almeno 11 km sul livello del mare“.

L’ampiezza media “del tremore vulcanico si attesta ancora su livelli molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico risulta localizzato nell’area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900-3000 m al di sopra del livello medio del mare. Si osserva un incremento della frequenza di accadimento e dell’ampiezza degli eventi infrasonici che risultano localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo mostrano variazioni sui segnali di tilt delle stazioni sommitali con un massimo di circa 2.5 microrad alla stazione di Cratere del Piano“.

“Si tratta dell’ennesima fontana di lava dal cratere di sud-est. Per adesso non vi sono differenze con le altre attività, per vedere come evolve bisogna attendere“: lo ha dichiarato all’AdnKronos il vulcanologo dell’Ingv di Catania, Mario Mattia. “L’unica novità, per così dire è questa attività infrasonica della ‘bocca nuova’ accanto al cratere di sud-est con esplosioni interne registrate dai microfoni infrasonici che noi registriamo. Per capire come evolve la situazione bisogna attendere“.

A causa dell’attività eruttiva, lo spazio aereo dell’aeroporto Fontanarossa di Catania è al momento inibito al traffico. Nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare: lo ha reso noto la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania.