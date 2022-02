Ossido di etilene nella farina di semi: scatta il richiamo di un prodotto da forno

MeteoWeb

La catena di negozi all’ingrosso Metro ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di un prodotto di pasticceria a marchio General Fruit S.R.L. per “possibili tracce di ossido di etilene nella farina di carrube”. Il prodotto in questione è il Topping Caramel Glitty Gold kg.1 lotto del 17/12/2020 con Tmc del 7/12/22. Il prodotto di pasticceria richiamato è stato prodotto dall’azienda General Fruit S.R.L., nello stabilimento di via T. Tasso, 8/10, nel comune di Credaro, in provincia di Bergamo.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con la scadenza e il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il richiamo di tutti i prodotti contenenti farina di semi di carrube contenenti ossido di etilene, anche in quantità minime, è stato deciso dalla Commissione europea, in ottemperanza al principio di precauzione. Nel momento in cui scriviamo si contano poco più di 100 prodotti interessati tra bevande, burger e sostituti vegetali della panna da cucina, yogurt, prodotti senza glutine, integratori alimentari, sughi, pasticceria e sorbetti.