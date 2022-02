Pfizer e Moderna verso il crollo in Borsa? Gli esperti investitori di Wall Street consigliano di abbandonare la nave

MeteoWeb

Gli investitori di Wall Street stanno scaricando le loro azioni Moderna e Pfizer più velocemente di quanto il mondo possa ritirare i mandati. Moderna è in calo del 70% dal suo massimo, mentre Pfizer è in calo del 19%. L’ex dirigente di Blackrock e consulente per gli investimenti Edward Dowd chiede che Moderna vada a zero e che Pfizer finisca sotto i dieci dollari per azione.

Com’è possibile dato che Pfizer ora gode di utili record per azione e una capitalizzazione di mercato di circa 270 miliardi di dollari, rendendola così la 29a società più grande al mondo? Con nient’altro che profitti in vista per il colosso farmaceutico, quale potrebbe essere il problema? Dopotutto, a dicembre, un titolo di Forbes diceva: “Il produttore di vaccini può dominare il mercato del Covid per gli anni a venire, prevede Wells Fargo“. Oltre ai vaccini mRNA estremamente redditizi, Pfizer sta lanciando potenti antivirali come Paxlovid, che potrebbero portare guadagni per 22 miliardi nel 2022.

Rispetto agli 81 miliardi di dollari delle entrate del 2021, i guadagni dei vaccini e degli antivirali potrebbero superare i 102 miliardi di dollari per il 2022, che è musica per le orecchie degli azionisti. Tuttavia, potrebbe non essere così tutto rose e fiori. Ci investitori sofisticati chesi impegnano a non seguire la saggezza convenzionale ma a fare le proprie ricerche, che spesso pagano dividendi spettacolari.

Edward Dowd è uno di questi investitori. Come su legge su thedesertreview.com, ha visto la bolla delle dot com pronta a scoppiare e ha agito di conseguenza. Ma, sfortunatamente, altri investitori meno esperti in seguito hanno visto crollare i loro portafogli pesanti di dot com poiché l’indice NASDAQ Composite ha perso il 40% del suo valore nel 2000. Dowd, laureato alla Notre Dame University ed ex Portfolio Manager di Blackrock, ha aumentato il suo fondo da 2 miliardi di dollari a 14 miliardi e ha ottenuto il rispetto dei suoi colleghi della comunità di investimento.

Oggi, dopo essersi semi-ritirato sulle coste del South Maui, rimane una voce della saggezza del mercato azionario su cui molti continuano a fare affidamento. LinkedIn lo elenca come consulente del fondatore e partner di Symphonic Capital, LLC. Ma il crollo delle dot com non è l’unico che Dowd ha navigato con successo. Mentre molti altri gestori di portafoglio hanno collocato il denaro dei loro clienti in titoli garantiti da ipoteca altamente quotati e redditizi, Dowd ha esitato e messo in discussione. Riteneva che quelli potessero essere grossolanamente sopravvalutati e aveva ragione.

Si scopre che il sistema di rating dei mutui è stato corrotto dall’elevata redditività dei prodotti finanziari predatori legati ai mutui domestici. Secondo Edward Dowd, gran parte della colpa è stata assunta dalle agenzie di rating, quelle organizzazioni fidate il cui compito era giudicare il rischio di questi titoli garantiti da mutui subprime – agenzie come Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch. Dowd dice che hanno chiuso un occhio sul rischio reale perché era redditizio. Quindi, in sostanza, queste agenzie di rating sono state catturate dalle istituzioni che sostengono questi rischiosi titoli subprime.

Joseph Stiglitz, un economista vincitore del premio Nobel, ha detto così: “Anche la struttura degli incentivi delle agenzie di rating si è rivelata perversa. Agenzie come Moody’s e Standard & Poor’s sono pagate proprio dalle persone che dovrebbero classificare. Di conseguenza , hanno avuto tutte le ragioni per dare alle aziende valutazioni elevate, in una versione finanziaria di quella che i professori universitari conoscono come inflazione dei voti”.

Dowd ha lanciato l’allarme su Moderna e Pfizer come navi che affondano che gli investitori devono abbandonare. Quindi cosa ha da dire su Moderna e Pfizer l’uomo che ha previsto le dot com e la crisi dei mutui subprime, e quali guai potrebbero esistere nel paradiso dei profitti del vaccino COVID?

Ecco le parole di Dowd:

“Voglio paragonare qui a ciò che è successo durante la Grande Crisi Finanziaria. Avevamo agenzie di rating, fonti di verifica di terze parti che sono state in grado di perpetuare la frode perché il denaro è diventato troppo grande, le loro istituzioni sono state danneggiate dall’imperativo istituzionale e hanno ottenuto valutazioni tripla A che, con il senno di poi, sappiamo tutti non erano tripla. A valutazioni – andiamo avanti fino ad oggi.

La FDA è la verifica di terze parti di fiducia dei prodotti farmaceutici. Il 50% del loro budget proviene da Pharma… a causa dell’imperativo istituzionale in vigore in quel momento e della velocità con cui hanno cercato di approvare questi prodotti non provati con questa tecnologia non provata, si è verificata una frode e qual è la mia prova di ciò ? La FDA, insieme a Pfizer, stava cercando di nascondere i dati clinici.

Ed è emerso di recente… che la mortalità per tutte le cause per il prodotto Pfizer è fallita, ciò significa che ci sono stati più decessi nel gruppo vaccinato rispetto al gruppo placebo. Normalmente in tal caso, NON hai l’approvazione del farmaco per tali farmaci. È il gold standard. Mi è stato detto da tutta la mia gente dell’industria biotecnologica che erano inorriditi…”.

E purtroppo non è tutto. Dowd ritiene che, sebbene abbia previsto con successo tre grandi frodi nella sua carriera, ora si aspetta un crollo del mercato finanziario globale con la bolla del debito che si prepara a scoppiare. “Quindi ho visto tre frodi; la frode aziendale del boom delle dot com, la frode bancaria della Grande Recessione Finanziaria, e credo che la frode sia passata alle banche centrali e ai governi – perché questa è la natura del nostro sistema monetario – devi creare costantemente credito per mantenerlo cosa in corso”.