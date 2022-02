Piogge torrenziali in Brasile, almeno 71 morti e decine di case distrutte a Petropolis: “sembra una guerra” – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continua ad aumentare drammaticamente, di ora in ora, il bilancio delle vittime provocate dalle piogge torrenziali che la notte scorsa hanno colpito la città brasiliana di Petropolis, generando frane, allagamenti e distruggendo un numero imprecisato di abitazioni. Secondo l’ultimo aggiornamento da fonti ufficiali, il numero di vittime è salito a 71 ma c’è ancora un numero imprecisato di dispersi. I soccorritori continuano a scavare nel fango e tra le macerie.

Secondo il Comune di Petropolis, almeno 54 case sono state distrutte da smottamenti e inondazioni e più di 370 persone sono state accolte in rifugi improvvisati. Gran parte della città è intanto rimasta senza elettricità e senza acqua.

In tre ore, le piogge torrenziali hanno riversato sulla città una quantità d’acqua pari a un mese di precipitazioni. Le autorità hanno riferito di scene apocalittiche, con strade trasformate in fiumi e case spazzate via dalla furia degli elementi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Per il governatore di Rio, Claudio Castro, recatosi sul posto, “la situazione è quasi come una guerra. Abbiamo visto macchine appese ai pali, auto capovolte. Tanto fango e ancora tanta acqua”. Il sindaco di Petropolis ha dichiarato lo stato di calamità e chiuso le scuole.

Non è la prima volta che la regione montuosa di Rio viene colpita da forte maltempo: nel 2011 nell’area si è verificato l’evento climatico più grave mai registrato in Brasile, quando le tempeste hanno provocato oltre 900 morti e un centinaio di dispersi.