Più una nazione è ‘felice’, più c’è il rischio che i cittadini non siano felici a livello personale. Lo studio

Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, nei paesi con una felicità nazionale più elevata, i cittadini che percepiscono la pressione della società per essere felici segnalano un benessere più scarso rispetto a quelli nei paesi con una felicità nazionale inferiore. Egon Dejonckheere e colleghi hanno studiato come la pressione sociale percepita per essere felici e non tristi predice indicatori emotivi, cognitivi e clinici di benessere e come questa relazione cambia con i punteggi di felicità nazionali dei paesi (World Happiness Index).

I ricercatori hanno intervistato 7.443 persone provenienti da 40 paesi sul loro benessere emotivo, soddisfazione per la vita (benessere cognitivo) e disturbi dell’umore (benessere clinico) e hanno chiesto alle persone di segnalare la loro percezione delle aspettative della società per sentirsi positive.

Gli autori hanno scoperto che la pressione della società a essere felici e non tristi è stata segnalata in quasi tutti i paesi del loro campione ed è stata significativamente correlata con i cittadini che hanno segnalato uno scarso benessere, ma c’erano variazioni nel confronto tra i paesi. Lo scarso benessere includeva una ridotta soddisfazione per la vita, l’esperienza di emozioni positive sempre meno intense e più sintomi di depressione, ansia e stress. Per la maggior parte degli indicatori di benessere, la relazione tra la pressione della società ad essere felici e uno scarso benessere era quasi due volte più forte nei paesi con punteggi più alti del World Happiness Index rispetto ai paesi con punteggi di felicità nazionali più bassi.

I paesi inclusi nello studio che sono stati classificati come aventi una felicità più alta nel World Happiness Index includevano Paesi Bassi e Canada, mentre i paesi classificati con una felicità inferiore includevano Uganda e Senegal.

Egon Dejonckheere, autore principale, ha dichiarato: “Il livello di felicità che gli individui si sentono spinti a raggiungere può essere irraggiungibile e rivelare differenze tra la vita emotiva di un individuo e le emozioni che la società approva. Questa discrepanza tra un individuo e la società può creare un fallimento percepito che può innescare emozioni negative. Nei paesi in cui tutti i cittadini sembrano felici, è probabile che le deviazioni dalla norma prevista siano più evidenti, il che lo rende più angosciante“.

Gli autori concludono che alti livelli di felicità nazionale potrebbero non indicare necessariamente un maggiore benessere per tutti gli individui all’interno di un paese.