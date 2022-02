Meteo, pomeriggio di primavera inoltrata in Piemonte: punte di +24°C, continua il periodo di siccità

MeteoWeb

L’avanzata dell’anticiclone e i venti di Foehn, conseguenza delle forti tempeste di vento che stanno seminando danni nel Nord Europa, hanno provocato un pomeriggio con temperature tipicamente primaverili in Piemonte, con punte di +24°C tra Torinese e Cuneese.

“È stato un pomeriggio tipico di fine maggio in alcune aree del Piemonte, dove le temperature massime hanno ampiamente superato la soglia dei 20°C, raggiungendo addirittura i 22-24°C su alcuni settori pedemontani e di bassa montagna tra Val Susa, Pinerolese e Cuneese, più soggette all’azione di compressione adiabatica ad opera dei caldi venti di foehn. Altrove, temperature massime più basse – pur sempre miti per il periodo – e comprese tra 14 e 19°C in pianura”, scrive in un post su Facebook, Andrea Vuolo, Fisico dell’Atmosfera e Meteorologo, che elenca i valori più alti registrati oggi nella regione:

Brossasco (CN) +24.4°C

Boves (CN) +24.2°C

Roccaforte Mondovì (CN) +24.0°C

Cuneo – Loc. Cascina Vecchia (CN) +24.0°C

Villar Perosa (TO) +24.0°C

Chiusa Pesio – Loc. Tetto Caban (CN) +23.7°C

Avigliana (TO) +23.6°C

Condove (TO) +23.3°C

Borgone di Susa (TO) +23.0°C

Dronero (CN) +22.9°C

Il meteorologo parla poi delle previsioni per i prossimi giorni, che non sono certo incoraggianti, considerando i problemi di siccità che il Piemonte sta già affrontando. “Le perturbazioni atlantiche rimarranno ben lontane dal Piemonte ancora per diversi giorni, probabilmente almeno fino alla fine di febbraio se non, addirittura, fino all’inizio di marzo. Nei prossimi giorni transiterà soltanto qualche veloce fronte nuvoloso sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, che causerà ad intermittenza la formazione di strati nuvolosi medio-bassi sulle pianure e venti di foehn sulle Alpi, il tutto con temperature che si manterranno sopra le medie del periodo. Il periodo siccitoso e di maltempo anticiclonico è dunque destinato a perdurare ancora per parecchi giorni”, spiega Vuolo.