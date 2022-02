Previsioni Meteo: al via peggioramento su alcune regioni, nucleo freddo in arrivo sull’Italia

MeteoWeb

Va predisponendosi il peggioramento che, come da previsioni meteo, si farà progressivamente più pesante dalla tarda sera prossima, notte su sabato e poi nel corso del fine settimana. In queste ore mattutine, tutto sommato il tempo si mantiene ancora piuttosto stabile e ampiamente soleggiato. Tuttavia, in conseguenza di prime infiltrazioni di aria più fresca in quota dalla Francia, è andato attivandosi al suolo un debole minimo depressionario in azione sul medio-alto Tirreno, all’altezza più o meno delle coste meridionali toscane. Tale attività moderatamente vorticosa nei bassi strati, sta già determinando addensamenti per nubi basse, in particolare sulla Toscana centro-settentrionale, qui con qualche breve pioggia o locale rovescio sulle aree interne tra le province di Massa-Carrara, il Lucchese settentrionale, il Pistoiese occidentale, il Fiorentino e, localmente, fino all’Aretino nordoccidentale.

Locali addensamenti di nubi anche sui settori alpini, soprattutto di confine o più settentrionali, ma qui con fenomeni più scarsi e localizzati, tuttavia possibili in forma di fiocchi fino a bassa quota, per la presenza di aria già piuttosto fredda. Per le ore pomeridiane, le previsioni meteo computano una intensificazione dell’instabilità tra l’alto Adriatico, la Venezia Giulia, localmente il Veneto centrale, la Romagna, diffusamente sulla Toscana, soprattutto centro-orientale, sul Centro Nord Umbria e Centro Nord Marche, con piogge e rovesci sparsi. Ancora qualche addensamento sui settori alpini di confine con isolati fiocchi a bassa quota. Continuerà il tempo più ampiamente soleggiato sul resto dei settori, magari con nubi più presenti in forma irregolare su Lazio, Abruzzo e Sardegna. In serata, è atteso un peggioramento più intenso soprattutto tra la Romagna meridionale, le Marche, l’Umbria, localmente anche i settori orientali della Toscana, con pioggia, rovesci intensi, localmente anche forti sull’Anconetano.

Rovesci sparsi anche sulla Romagna centro-orientale, qualcuno verso il Mantovano, Sudest Lombardia. Ancora fiocchi fino in valle sui settori alpini più settentrionali di confine, soprattutto di Lombardia e Alto Adige. Locali piogge in tarda serata sono attese anche sul Centro Nord Lazio e Centro Nord Abruzzo. Sempre in tarda serata e verso la mezzanotte, è prevista l’irruzione anche di aria più fredda dall’alto Adriatico verso il Nord Appennino con neve che dalle quote di montagna potrebbe portarsi fino all’alta collina. Le temperature sono attesi in progressivo e generale calo, più apprezzabile al Centro Nord, specie su Alpi, sull’alto Adriatico e al Nordest entro la mezzanotte. previsioni meteo per moderato forti in serata e verso tarda serata Adriatico sul Nord Appennino, sui bacini tirrenici centro-settentrionali e occidentali e sui Canali e Mari delle isole maggiori.