Previsioni Meteo: alta pressione con massimi sull’Italia, oggi ancora freddo e vento forte al Sud

MeteoWeb

L’alta pressione, per oggi, si porta con i suoi massimi proprio sul Mediterraneo centrale e verso le regioni danubiane, quindi investendo bene un po’ tutta la nostra penisola. I valori massimi al suolo sono medio-alti, compresi tra 1020 e 1024 hpa e il tempo si presenta soleggiato su vasta scala da Nord a Sud. Vanno evidenziate un po’ di nubi, essenzialmente di tipo medio-alto e perlopiù innocue, in scorrimento da Nord in particolare in queste ore mattutine sulle Marche, localmente verso l’Umbria orientale e l’Abruzzo, altre in transito sul medio-alto Tirreno in mare e verso le coste della Toscana.

Umidità basse, invece, sono addensate diffusamente lungo le coste occidentali della Sardegna, qui con qualche copertura in più e anche locali banchi di nebbia o foschie, questi in penetrazione fino alle aree interne dell’Oristanese; locali banchi di nebbia anche sulla Toscana centro-settentrionale, tra il Nord Pisano, Empoli, Prato e nubi irregolari più ricorrenti e un po’ più spesse anche sui settori alpini, soprattutto quelli di confine, per il resto sole dominante. Da evidenziare, per oggi, soprattutto per questa mattinata, lievi infiltrazioni di correnti un po’ più fredde nordorientali verso il Sud peninsulare, qui ancora con ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, soprattutto sul Centro Sud della Puglia e sui settori ionici, e con temperature ancora frizzanti anche nelle ore diurne. Naturalmente freddi un po’ ovunque i valori notturni e mattutini, per via dell’irraggiamento e dell’inversione termica, ancora in prevalenza sotto zero, localmente anche di alcuni gradi, sia sulle pianure del Nord che sui settori interni appenninici. Infine, le previsioni meteo indicano una tendenza ad aumento di nubi medio-basse in serata verso l’alto Tirreno, la Liguria poi via via verso la Toscana centro-settentrionale, l’Est Piemonte e la Lombardia centro-meridionale, entro la mezzanotte, per infiltrazioni più umide da Ovest, con possibilità anche di qualche occasionale piovasco in tarda serata sulla Liguria.