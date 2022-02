Previsioni Meteo: alta pressione nella seconda parte della settimana ma poi più fastidi

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano il ritorno dell’alta pressione verso metà settimana, appena dopo il passaggio instabile di questi giorni che potrà attardarsi sull’estremo Sud fino al mercoledì 16. La figura anticiclonica porterà di nuovo generali condizioni di stabilità su tutto il paese, anche se non proprio con cieli puliti in quanto l’umidità giacente nei bassi strati, lascito della fase instabile precedente, darà vita a nubi basse, nebbie e foschie diffuse su diverse aree. Sotto l’aspetto termico, invece, la figura stabilizzante convoglierà dai settori occidentali europei, Spagna, Baleari, isoterme piuttosto miti con la temperatura, soprattutto nei valori massimi, che potrà subire un consistente aumento, fino anche a 9/10°C in più localmente, entro domenica.

Tuttavia, per quanto incisiva, l’alta pressione non si configura statica, anzi piuttosto fluttuante, specie in corrispondenza nella sua parte orientale, quella a protezione del Mediterraneo centrale e dell’Italia. A imprimerle maggiore dinamicità, potranno essere correnti un po’ più fresche settentrionali che, ancora una volta in discesa verso l’Est Europa, potranno infiltrarsi lungo il bordo orientale anticiclonico più debole e apportare movimenti di nubi, anche magari qualche pioggia, soprattutto sulle regioni centro-meridionali a iniziare proprio dal fine settimana prossimo e magari anche per qualche giorno a seguire, nella prima parte della prossima settimana. Dunque, le previsioni meteo per il medio-lungo periodo, sostanzialmente per la seconda parte di questa settimana e per l’inizio della prossima, computano dapprima un sostanzioso aumento della pressione e anche un sensibile aumento della temperatura, fino a 10°C oltre la media tra venerdì e sabato prossimi, poi un ridimensionamento della figura anticiclonica, con nuovo repentino calo dei valori termici, a inizio settimana prossimo, e nuovo arrivo di qualche pioggia a iniziare dal weekend 19/20. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo di febbraio, nei nostri quotidiani aggiornamenti.