Previsioni Meteo: alta pressione sempre attiva anche per la terza decade di febbraio

Dopo la fase più instabile di matrice atlantica, che dovrebbe accorrere da San Valentino e verso metà mese, la circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, potrebbe nuovamente essere governata dall’alta pressione. Le simulazioni dei modelli matematici, infatti, sembrano abbastanza allineate circa un repentino recupero anticiclonico da Ovest soprattutto dal 17 febbraio, ma già dal 16 sulle regioni settentrionali, poi in successiva, più schietta affermazione con i massimi di pressione proprio sul Mediterraneo centrale, nei giorni a seguire e sul finire della seconda decade.

Dunque, seconda parte della prossima settimana e probabilmente soprattutto verso il weekend 19/20, tempo nuovamente stabile e ampiamente soleggiato su tutto il paese, per di più con temperature quasi primaverili. E l’anticiclone, stando alle ultime simulazioni, potrebbe tornare a essere abbastanza prevalente anche per il corso della terza decade di febbraio, tuttavia, con possibile maggiore spostamento dei massi barici nuovamente più verso l’Europa occidentale. Uno sbilanciamento a Ovest della fulcro dell’onda stabilizzante, potrebbe tornare a innescare tentativi, da parte di correnti più fredde settentrionali, di raggiungere anche il Mediterraneo centrale e l’Italia. Beninteso, nulla di certo, tuttavia stando un asse del fronte subtropicale più trasversale che non meridiano rispetto al Mediterraneo centrale, così come rappresentato in linea di massima nell’immagine in evidenza, il rischio di ingerenze di correnti più fredde settentrionali lungo il bordo orientale anticiclonico correrebbe con maggiore probabilità. Di conseguenza, sull’Italia potrebbe attuarsi qualche strappo più freddo, quindi anche con instabilità a connotazione più invernale nel corso della terza decade, magari veloce, ma possibile. Maggiori dettagli sulla possibili evoluzione nella terza parte di febbraio, nei nostri periodici aggiornamenti.