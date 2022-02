Previsioni Meteo: alta pressione protagonista, il vento freddo insiste su diverse regioni

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’alta pressione torna a dominare su tutto il paese nella giornata odierna, dopo una breve “rasoiata” di un nucleo più instabile proveniente dalle regioni sub-polari marittime. L’impulso ha seminato un po’ di piogge, rovesci, locali temporali e anche qualche debole nevicata medio-alto collinare sul Centro Sud Appennino, nel corso della giornata di ieri, specie nel pomeriggio-sera, per poi evolvere velocemente verso lo Jonio e oggi verso le aree elleniche. In termini di instabilità, non ve ne è quasi più traccia sul nostro paese, salva ancora nubi irregolari e qualche addensamento molto localizzato sulle aree meridionali, magari associato ad ultimi rovesci deboli, ma davvero occasionali tra qualche area pugliese e qualcuna nord-occidentale della Calabria, specie Crotonese.

Ciò che resta del passaggio instabile, in riferimento alla giornata odierna, è soprattutto ancora una significativa ventilazione settentrionale, in particolare sul Sud Italia, localmente sul medio Adriatico e sulle relative aree appenniniche e ventilazione sostenuta ancora anche sulle Alpi, soprattutto centro-orientali. Su questi settori, le raffiche continuano a raggiungere ricorrentemente velocità sui 40/50/60 km/h, localmente fino a 70/80 km/h dopo che nella notte si sono toccate punte fino a 90/100 km/h. L’aumento della pressione, nonché l’aria fredda affluita a seguito del passaggio instabile e naturalmente l’irraggiamento notturno, hanno comportato, inoltre, un sensibile calo delle temperature minime con valori diffusamente sotto zero su gran parte delle pianure del Nord e naturalmente nelle valli appenniniche, soprattutto centrali. Spesso si è trattato anche di parecchi gradi sotto zero, fino a -6/-7-/8°C intorno ai 4/500 m sull’Appennino centrale e medesimi valori localmente anche sulle pianure piemontesi, ma -3/-4/-5°C diffusi sulla Pianura Padana tutta. In termini di stato del cielo, poco da segnalare, a parte le nubi già citate al Sud e qualche ultimo addensamento anche sulle estreme Alpi altoatesine, per il resto, condizioni di soleggiamento ampio e prevalente.