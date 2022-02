Previsioni Meteo: si apre una breccia instabile nel campo anticiclonico, veloce peggioramento nelle prossime ore

MeteoWeb

La stabilità atmosferica sarà interrotta, nel corso della giornata odierna, per via dell’azione veloce e più fredda di un nucleo instabile proveniente dal Nord Europa. Le previsioni meteo computano il transito di questo nucleo essenzialmente sulle regioni dell’ex Jugoslavia, danubiane, poi verso quelle sudorientali europei, ma con una veloce influenza anche su alcune nostre regioni, soprattutto alpine, del medio-basso Adriatico e meridionali. Venti occidentali anche sostenuti che precedono l’impulso instabile, stanno inducendo umidità marittime verso molte regioni centrali, soprattutto appenniniche, localmente anche sull’alto Adriatico e verso il basso Tirreno, con una diffusa copertura nuvolosa di tipo basso, ma scarsi fenomeni associati, se non qualche locale piovasco sul Lazio meridionale.

In particolare, la copertura nuvolosa, spesso associata a nebbie e a foschie, sta riguardando, in queste ore mattutine, soprattutto la Toscana centro-meridionale e orientale, l’Emilia-Romagna, il basso Veneto, l’alto Adriatico in mare, poi l’Umbria, il Lazio meridionale e orientale e giù, fino alla Campania e alla Calabria tirrenica; nubi basse diffuse anche sulla Sardegna e localmente anche sulla Sicilia occidentale. Il transito del nucleo instabile comporterà anche l’afflusso, soprattutto dopo il passaggio frontale, di aria relativamente fredda con apprezzabile calo termico dalla sera e poi nella notte prossima. Intanto, l’aria fredda ha già raggiunto i settori alpini, qui con nevicate a bassa quota o fino in valle, soprattutto sulle aree di confine e di più su quelle centro-orientali. Per il resto della giornata, è atteso un veloce peggioramento del tempo con piogge e locali rovesci sparsi dapprima sulla Campania, soprattutto centro-occidentale, sulle Marche, su Est Umbria, Abruzzo, Molise, Nord Puglia, Campania interna e peggioramento progressivo verso Sud, sulla Lucania, poi sulla Calabria, soprattutto tirrenica nel secondo pomeriggio, e localmente sulla Nord della Sicilia.

I fenomeni più insistenti, anche con locali temporali, riguarderanno da metà-secondo pomeriggio, la Campania centro-meridionale e soprattutto la Calabria tirrenica, tra Lamezia Terme e il Cosentino, qui fino a 15/20 mm di accumulo. Locali, veloci nevicate sul Centro-Sud Appennino potranno accadere a quote di media-bassa montagna, difficilmente o solo occasionalmente sulle alte colline, per via dell’entrata dell’aria fredda successiva al transito dei fronti, quindi in un contesto di poca instabilità e di tempo in miglioramento. Tendenza dal pomeriggio a schiarite su Toscana, poi verso il Lazio, l’Umbria, nel tardo pomeriggio e progressivamente su buona parte del Centro entro sera. Previsioni meteo per calo termico oltre che su Alpi, apprezzabile anche sul medio-basso Adriatico, sulle relative aree appenniniche e verso il Sud, dal tardo pomeriggio-sera. Infine, un rilievo meritano anche i venti, sostenuti o spesso forti, dapprima occidentali poi settentrionali nel pomeriggio sera, con raffiche forti, fino a 120/130 km/h sui settori alpini, sulle aree appenniniche, soprattutto calabresi, anche localmente sulla Sardegna, specie su Est Cagliaritano, e venti forti fino a 90/100 km/h, sul basso Adriatico e sullo Jonio.