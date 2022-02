Previsioni Meteo: da giovedì torna l’anticiclone, qualche fastidio nel weekend

MeteoWeb

Il cavo depressionario nord-atlantico, il primo di un certo significato in questo febbraio, sta via via evolvendo verso Sud, portando ancora piogge in queste ore sulle regioni meridionali e qualche altra ancora nella giornata di mercoledì 16 verso l’estremo Sud e sulle isole maggiori. Nel frattempo, le condizioni meteo migliorerebbero progressivamente sulle regioni centro-settentrionali. Per metà settimana, soprattutto tra giovedì 17 e venerdì 18, l’alta pressione tornerebbe a rinforzarsi dai quadranti occidentali, portando condizioni di prevalente stabilità un po’ su tutto il paese e anche ampio soleggiamento, oltre che temperature in apprezzabile, generale aumento.

Verso il weekend e 19/20 febbraio, benché le condizioni bariche continuino a essere mediamente anticicloniche, le previsioni meteo computano un leggero cedimento dell’alta pressione soprattutto sulla parte settentrionale e orientale. Nulla di particolarmente importante, tuttavia il minor peso della colonna d’aria in corrispondenza dell’Italia potrebbe favorire infiltrazioni di aria un po’ più umida dai quadranti settentrionali e progressivamente anche un po’ più fresca, in grado di arrecare una maggiore nuvolosità, dapprima soprattutto sulle regioni centrali, sull’Emilia-Romagna, sulle medie basse pianure del Nord, e sulle Marche, nel corso di sabato, poi sul medio-basso Adriatico e al Sud nel corso di domenica. Nella giornata di sabato, sarebbero possibili anche locali addensamenti associati a deboli piogge, in particolare sulla Liguria di Levante, sull’alta Toscana, sull’Emilia-Romagna, localmente sulle Marche, poi tempo in progressivo miglioramento su questi settori e anche ampie schiarite entro domenica fin verso il medio Tirreno. Nel corso di domenica, invece, un po’ più di nubi irregolari andrebbero trasferendosi sulle regioni del medio Adriatico e meridionali, occasionalmente anche con qualche piovasco, essenzialmente sul medio Adriatico, poco probabile al Sud. Dunque, seconda parte della settimana mediamente più stabile, più soleggiata in via generale e anche più calda fino a venerdì, poi un po’ più di fastidi nuvolosi e qualche debole pioggia sparsa nel fine settimana, ma contesto generale in prevalenza ancora asciutto. Maggiori dettagli sull’evoluzione per il prosieguo della settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.