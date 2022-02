Previsioni Meteo: l’alta pressione inizia a cedere, fine settimana con nubi in aumento e deboli piogge

MeteoWeb

Come da previsioni meteo questo fine settimana vedrà un progressivo cedimento della pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Nulla di particolarmente importante, tuttavia l’incidere progressivo verso Sud di una circolazione più instabile e fresca settentrionale, comporterà infiltrazioni di aria più umida lungo il fianco orientali anticiclonico, in azione per oggi soprattutto al Nord, poi progressivamente, nel corso della giornata di domenica 20, verso il Centro Sud. Già in questa mattinata nubi diffuse sono presenti sulle regioni settentrionali, soprattutto pianeggianti e localmente prealpine centro-orientali, meno sul resto dei settori alpini e prealpini centro occidentali e sulle medie e alte pianure piemontesi e lombarde.

Nubi diffuse anche su parte delle regioni centrali soprattutto sulla Toscana, localmente sul Lazio nordoccidentale, sulla Sardegna, sull’Umbria centro-settentrionale e anche sul Centro Nord Marche. Più ampio soleggiamento, invece, sul resto del Centro e sulle regioni meridionali, salvo un po’ di nubi basse localizzate come sulla Puglia centro-meridionale, localmente sulle aree interne della Campania e su quelle interne siciliane. In riferimento all’instabilità per oggi, è attesa qualche debole pioggia sulla Liguria, localmente sull’alta Toscana e qualche piovasco localizzato in giornata sulla Pianura Padana. Da rilevare, entro sera, l’arrivo di un impulso instabile un po’ più significativo dall’Istria verso l’alto Adriatico in mare, la Venezia Giulia e poi il Sud Piemonte e l’Emilia-Romagna centro-orientale con locali rovesci un po’ più consistenti, qualcuno in sconfinamento anche verso la Toscana settentrionale in tarda serata.

Per la giornata di domani, le previsioni meteo continuano a computare infiltrazioni di aria umida settentrionale in progressiva penetrazione verso il Centro Sud, dove saranno presenti più nubi, ma nubi irregolari riguarderanno nuovamente un po’ tutto il paese. Sono attese anche molte nubi basse sui settori centro settentrionali tirrenici e sulla Pianura Padana, soprattutto centro-occidentale, su queste aree anche con nebbie e diffuse e localmente fitte. Possibili addensamenti un po’ più intensi sulle aree appenniniche centro-meridionali con qualche piovasco sparso e magari qualche rovescio più significativo al pomeriggio sui rilievi tra Molise, Campania e Lucania. In riferimento alle temperature, esse sono attese in progressivo, moderato calo soprattutto al Nord poi via via anche alla Centro Sud nel corso di domenica. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con rinforzi meridionali, per oggi, sullo Jonio, sul basso Adriatico e sull’Adriatico largo, poi sul medio-alto Tirreno e sui Canali delle isole maggiori; per domani, venti che ruoteranno dai quadranti nord-occidentali, moderati o forti sui Mari e sui Canali delle isole maggiori, localmente anche sull’medio-basso Tirreno largo e lungo l’Adriatico centro-settentrionale; venti moderati o forti meridionali sullo Jonio centro-meridionale e orientale e sul basso Adriatico.