Previsioni Meteo: l’alta pressione torna protagonista sull’Italia, bel tempo prevalente con locali foschie e nebbie

L’alta pressione torna protagonista sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, avanzando progressivamente dai settori occidentali europei ed Est atlantici verso quelli centrali del nostro bacino. Benché la copertura anticiclonica non sia ancora completa sul nostro territorio e nemmeno particolarmente strutturata, i massimi barici, infatti, sono ancora piuttosto decentrati a Ovest, il tempo è comunque in prevalenza buono su tutta l’Italia e anche con ampio soleggiamento, per via di una circolazione più asciutta settentrionale e per l’allontanamento, oramai definitivo, della circolazione instabile delle ultime ore, verso il Golfo Libico centro-meridionale.

Dunque, bel tempo prevalente ma, stando alle previsioni meteo, con disturbi locali determinati dalle consuete umidità basse, disturbi che non solo non scompariranno con la presenza dell’alta pressione ma che, anzi, potranno essere progressivamente enfatizzati proprio per una maggiore pressione della colonna d’aria dall’alto verso il basso e, quindi, per un’azione incentivante lo schiacciamento di umidità nei bassi strati. In particolare nubi basse e nebbie interesseranno, per oggi, come rappresentato dalle aree in grigio nell’immagine interna, soprattutto la Pianura Padana centro-orientale e anche diffuse vallate alpine e prealpine del Triveneto. Nubi basse e nebbie anche sulla Liguria, soprattutto centro-orientale, fino a tutto il Savonese, e poi sul Centro Nord della Toscana, tra Massa-Carrara, Lucca, Pisano, Fiorentino, Centro-Sud Pistoiese e anche su Aretino e Nord Senese. Altre nubi irregolari diffuse, localmente anche qui basse con locali foschie e nebbie, sulla Sardegna, soprattutto centrale e localmente meridionale, ancora diffuse tra la Lucania meridionale, il Nordest della Calabria, soprattutto Crotonese ed Est Cosentino, e addensamenti per nubi basse con locali foschie e nebbie anche sul Reggino estremo occidentale e diffusamente sulla Sicilia settentrionale e occidentale, specie sul Messinese e sul Trapanese. Da segnalare locali addensamenti si settori alpini più settentrionali e di confine, con qualche piovasco o fiocchi a quote di montagna. Temperature minime mattutine abbastanza fredde, con valori intorno allo zero o spesso anche sotto soprattutto nelle vallate appenniniche centrali, localmente anche meridionali e sulle pianure del Centro Nord; valori massimi in aumento ovunque, di più sul medio-alto Tirreno e al Nord. Infine uno sguardo ai venti, attesi moderati o forti nord-occidentali sui Mari e Canali delle isole maggiori, localmente sulla Sardegna, moderati con rinforzi da Sudovest sulle aree appenniniche.