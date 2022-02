Previsioni Meteo: l’anticiclone domina sul Mediterraneo centrale, nebbia e foschia in diverse regioni

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, ancora una giornata, quella odierna, all’insegna dell’alta pressione sull’Italia con tempo in prevalenza stabile e con soleggiamento comunque prevalente. Tuttavia, come oramai sappiamo, l’anticiclone invernale non sempre è indice di serenità del cielo anzi, il più delle volte esso comporta esasperazione delle umidità basse, con diffusa copertura del cielo associata a nebbie e a foschie. E questi fenomeni sono diffusamente presenti quest’oggi.

In particolare, come mostrato nella mappa interna, molte nubi basse e nebbie ricoprono soprattutto le regioni tirreniche, specie quelle centro-settentrionali, dalla Liguria, alla Toscana, al Lazio e giù fino a parte della Campania, ma nubi basse e nebbie anche sulla Calabria tirrenica. Naturalmente nebbie diffuse su gran parte della Pianura Padana, in particolare sulle aree circoscritte in grigio nella mappa. Su tutti questi settori i cieli sono uggiosi, chiusi e localmente le nebbie sono anche molto fitte e tali da ridurre fortemente la visibilità; prestare, quindi, attenzione soprattutto per la viabilità. Vanno evidenziate anche locali nubi basse più intense associate, secondo le previsioni meteo ultime, anche a qualche debole pioggia o a piovaschi sparsi e ciò in particolare sulla Liguria, poi in serata anche verso il Friuli-Venezia Giulia ma, in forma localizzata, possibili anche sulle rimanenti aree più interessate da nubi basse. Il sole, invece, prevale sulle regioni del medio-basso Adriatico, diffusamente sul Nord Appennino, sui settori ionici, diffusamente anche sulle isole maggiori e su buona parte dei settori alpini e prealpini. Localmente su queste ultime aree saranno possibili un po’ più nubi irregolari, anche con qualche piovasco o isolati fiocchi a quote di media montagna. Le temperature sono previste in ulteriore aumento un po’ su tutto il paese.