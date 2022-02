Previsioni Meteo, attenzione a martedì 1 marzo: nuova goccia fredda dai Balcani, ancora neve al Centro/Sud

MeteoWeb

La fase instabile e invernale apertasi, come da previsioni meteo, in quest’ultimo fine settimana, avrà ancora uno strascico nei prossimi 2/3 giorni. L’azione più perturbata, beninteso, oramai è alle spalle, essendo evoluto verso il sud-est Europa il nucleo instabile nord-atlantico ben strutturato e anche relativamente freddo che ha disseminato piogge, temporali e soprattutto nevicate abbondanti lungo tutto l’Appennino centro-meridionale. Tuttavia, la circolazione rimarrà impostata dai quadranti settentrionali o addirittura continentali ancora per 48/72 ore, quindi con contesto che rimarrà invernale fino al mercoledì 2 Marzo e, anzi, con una fase che vedrà una recrudescenza dell’azione fredda e anche relativamente instabile per alcune regioni.

In particolare, secondo le ultimissime previsioni meteo, tra la sera notte di lunedì 28 e poi la giornata di martedì 1 marzo, dovrebbe giungere sull'Italia una "goccia fredda" proveniente, ironia della sorte, proprio dalle regioni ucraine. Il nucleo di aria gelida in quota, fino a -34°C intorno ai 5400 m, ma con aria gelida anche alle quote medio-basse, sino a -8° a 1500 m, comporterebbe un repentino e sensibile, ulteriore calo termico su tutta l'Italia, di più al Centro Nord, e un rinnovo dell'instabilità invernale, questa essenzialmente sulle regioni del medio-basso Adriatico, su quelle relative appenniniche, sulla Lucania, anche sulla Calabria e sulle aree centro-orientali e settentrionali della Sicilia, specie sul Messinese. Oltre alle piogge, a locali rovesci e anche locali temporali, tornerebbero le occasioni per nevicate fino a bassissima quota sul medio Adriatico, occasionalmente fiocchi anche sulle coste, neve a bassa quota anche sul Centro Sud Appennino, Puglia e fino in collina sul Nord della Sicilia. Questo secondo attacco invernale, non sarebbe della consistenza del primo, soprattutto in termini di durata e di abbondanza dei fenomeni, ma lascerebbe il segno perché senz'altro più freddo dell'evento appena trascorso e con fiocchi a quote molto basse.