Previsioni Meteo: monta l’anticiclone sull’Italia, oggi e domani sole e clima più mite

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, in questa parte centrale di settimana il tempo si è rimesso al bello, grazie a un corposo recupero anticiclonico da Ovest. Il “core” della struttura stabilizzante, dalla Spagna, Francia, si sta progressivamente portando verso i settori centrali del nostro bacino con collocazione dei massimi di pressione al suolo, in queste ore, tra la Sardegna e l’Algeria, Tunisia, fino a 1034 hp a su questi settori, ma valori piuttosto elevati, tra 1000 e 1032 hpa, un po’ su tutta la penisola italiana. Dunque, tempo bello e soleggiato da Nord a Sud, nella giornata odierna, quando anche in quota i geo-potenziali raggiungeranno i valori più alti, fino a 580 gpdam tra la Sardegna e il medio alto Tirreno.

Per oggi, da evidenziare soltanto più nubi basse irregolari sulla Liguria e sulla Toscana centrale ed estrema nordoccidentale, anche con nebbie diffuse, soprattutto sulla provincia di Firenze, localmente su quella centro-orientale di Prato e sull’Aretino. Alta pressione e bel tempo prevalente anche nella giornata di domani, giovedì 10, in particolare al Centro Sud. Sulle regioni settentrionali, invece, a fronte comunque di un tempo ancora generalmente stabile e ampiamente soleggiato, la pressione inizierà a cedere per prime avvisaglie di aria un po’ più umida nordoccidentale, con progressivo aumento della nuvolosità tra la Liguria, la Toscana centro-settentrionale, l’Emilia-Romagna centro-occidentale, diffusamente poi le pianure del Nord, associato anche a nebbie in intensificazione. Localmente non sarebbe escluso anche qualche debole piovasco sulla Liguria. Le temperature massime, sia per oggi che per domani, sono attese in apprezzabile aumento, con valori massimi che potranno raggiungere anche punte sui 22°C al Centrosud e sulle isole maggiori, mediamente previste tra 8/10°C e 18/20°C; le temperature minime, ancora piuttosto fredde per oggi sulle pianure del Nord e anche nelle vallate appenniniche soprattutto centro-settentrionali, saranno anch’esse in lieve aumento.