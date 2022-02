Previsioni Meteo: nucleo freddo e instabile in azione al Sud, forti venti settentrionali con raffiche fino a 130-140 km/h

MeteoWeb

Il nucleo instabile nord-atlantico, che dalla giornata di ieri sta interessando diverse nostre regioni, nelle ultime ore si è incattivito, seppure con incidenza via via più localizzata. Nella mattinata odierna, come da previsioni meteo, si è portato tra il basso Adriatico e lo Jonio settentrionale, qui con minimo depressionario associato in approfondimento in prossimità del Golfo di Taranto. Da questa posizione convoglia ancora fronti instabili anche di buona intensità verso la Puglia, la Lucania, localmente anche verso la Campania orientale e meridionale, poi su Calabria e Sicilia, soprattutto sui rispettivi settori tirrenici di queste ultime regioni.

Per buona parte della giornata odierna su queste aree saranno presenti piogge e rovesci diffusi, anche qualche temporale e persino nevicate che, nel frattempo, grazie a un più apprezzabile calo termico per ingresso di correnti un po’ più fredde nordorientali, stanno raggiungendo quote anche di alta collina, 800/900 m circa. La neve ha già imbiancato e sta continuando a scendere sui rilievi lucani, come testimonia l’immagine live di Pignola, in provincia di Potenza, intorno ai 900 m.

Più tardi e in giornata la neve alle quote indicate potrà raggiungere anche i rilievi dell’Avellinese, dall’Est Salernitano, ancora della Lucania centro-occidentale e poi attese locali nevicate sui rilievi anche calabresi e della Sicilia nord-orientale, magari qui a quote un po’ più alte, mediamente tra 8/900 m dei rilievi Nord calabresi, Sila, fino ai 1.000/1.100 m dei rilievi centro-meridionali calabresi, Aspromonte, e siciliani nordorientali e settentrionali. Ultimi fiocchi in mattinata sulle Alpi centro-orientali, fino a bassa quota, poi qui via via migliora. Tempo asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del paese dove va crescendo l’alta pressione.

Le temperature sono attese in lieve aumento al Nordovest, sull’alto Tirreno, sulla Sardegna, anche sui settori alpini, soprattutto centro-occidentale, in calo invece sul resto del paese, di più sulle aree del medio-basso Adriatico e centro-meridionali appenniniche. Infine, da segnalare, secondo le previsioni meteo, venti forti settentrionali sui settori alpini, prealpini e al Centro Sud, qui specie sulle aree appenniniche e sui bacini, con raffiche diffuse fino a 70/80/100 km/h, ma possibili raffiche estreme anche di 130/140 km/h sui rilievi appenninici. In particolare 130/140 km/h potranno registrarsi sul Matese, tra Nord Campania e Molise, sui rilievi dell’Avellinese, sempre in Campania, raffiche fino a 130 km/h in Aspromonte, nel Sud della Calabria, 110/120 km/h possibili anche sui rilievi settentrionali della Sicilia, su alcuni settori meridionali della Lucania, sul Pollino e sulle coste del cosentino settentrionale.