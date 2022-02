Previsioni Meteo: oggi alta pressione e bel tempo dominante, nebbia e piovaschi al Nord

MeteoWeb

Condizioni anticicloniche continuano a dominare anche per la giornata odierna, come nelle previsioni meteo, con i massimi di pressione quest’oggi in concentrazione sulle aree centro-meridionali. A dire il vero, rispetto a ieri c’è un leggero cedimento dei geo-potenziale in quota, soprattutto in corrispondenza dei settori settentrionali, ma anche la pressione in prossimità del suolo è in calo generale un po’ ovunque, ponendosi sotto i 1030 hpa da Nord a Sud. E un leggero peso in meno della colonna d’aria in qualche modo si nota, soprattutto sulle aree settentrionali, dove iniziano ad affluire deboli correnti occidentali a tutte le quote in grado di connotare con maggiori fastidi alcuni dei settori più settentrionali.

In particolare, sull’alto Tirreno in prossimità del Golfo ligure, si è attivata al suolo anche una piccola circolazione depressionaria essenzialmente orografica, assecondante il Golfo, la quale induce umidità marittime verso buona parte della Liguria, ma poi anche in penetrazione nell’entroterra dell’alta Toscana e, di più, verso le aree piemontesi centro-orientali. Da quel settore, le umidità basse si distendono poi lungo la Pianura Padana, assecondando una scia termica al suolo meno fredda rispetto alle aree circostanti, quindi con minore pressione, la quale scia riguarda più i settori pianeggianti centro-settentrionali del Nord, che non quelli meridionali, dove lo stato termico al suolo è più freddo e dove la pressione è più alta. Dunque, nubi basse e anche formazioni nebbiose un po’ su tutta la Liguria, primo settore di impatto rispetto alle umidità marittime, poi sul Piemonte centro-orientale in deviazione verso Est, quindi sulle pianure sud-occidentali e medie lombarde, verso quelle medie venete e poi verso la Venezia Giulia in genere. Più sole sul resto della Pianura emiliano-romagnola e della Pianura Padana in genere. Sulle aree citate, interessate da una maggiore nuvolosità bassa, i cieli si presentano naturalmente più chiusi, con visibilità spesso ridotta, per via della nebbia a tratti anche fitta e, in qualche caso, come proprio sulla Liguria, anche con possibile condensazione bassa sotto forma di piovaschi irregolari. Sul resto del paese, naturalmente, dominano il bel tempo e il sole, salvo qualche nube sparsa in più sui rilievi e, magari, in tendenza, qualche nube irregolare in più anche verso il basso Tirreno. Le temperature sono in generale aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi, sebbene in questi in misura minore, infatti sono risultati ancora piuttosto freddi sulle pianure del Nord e, ancor più, nelle vallate appenniniche, specie centrali.