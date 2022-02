Previsioni Meteo: oggi ancora alta pressione e tempo asciutto, avanza nucleo perturbato

MeteoWeb

L’alta pressione resiste ancora sull’Italia, per la giornata odierna, con previsioni meteo di tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato. Dal Nord Europa, tuttavia, a piccoli passi sta avanzando verso le regioni centrali europee il nucleo perturbato a carattere freddo che poi nel fine settimana interesserà anche il Mediterraneo centrale. Il suo progredire verso Sud, muoverà una circolazione meridionale più umida dall’Ovest Mediterraneo, Ovest Europa, soprattutto verso le regioni settentrionali e del medio-alto Tirreno, dove stanno già iniziando a farsi vedere più nubi irregolari di tipo medio-alto.

Su queste aree, quindi, potranno esserci un po’ più di disturbi al soleggiamento e magari progressivamente nel corso della sera la copertura nuvolosa potrebbe farsi via via più compatta sulla Liguria associata anche a qualche debole piovasco. Nulla di particolarmente significativo ancora, mentre sul resto del paese prevarranno la stabilità e un ampio soleggiamento, salvo un po’ più di nubi irregolari anche verso la Sardegna, localmente verso l’Umbria, le Marche in giornata e una parziale nuvolosità sulla Calabria, soprattutto sulla Sila e localmente sul Reggino tirrenico. In riferimento alle temperature, sono attese in leggero calo sul medio-alto Tirreno, al Nord e sulla Sardegna, in aumento al Sud, sul medio-basso Adriatico e sulla Sicilia: i valori massimi sono previsti toccare i +22/+23°C in pianura, in particolare sul medio-basso Tirreno e sulla Sicilia, mediamente compresi tra +11/+12 e +18/+20°C altrove.