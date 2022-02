Previsioni Meteo: oggi ancora infiltrazioni di aria umida con nubi diffuse e qualche debole pioggia

MeteoWeb

Le previsioni meteo per questo avvio del primo fine settimana di febbraio, computano un po’ più di fastidi su diverse regioni italiane, per via di una lieve flessione della protezione anticicloniche e per una maggiore ingerenza di correnti un po’ più umide nord-occidentali. Niente di particolarmente incisivo in termini di instabilità, tuttavia una certa maggiore copertura del cielo riguarderà aree sempre più estese nel corso della giornata, magari associata, in forma irregolare e mediamente debole, anche a qualche pioggia sparsa. Le aree più esposte saranno quelle centrali, l’Emilia Romagna, poi localmente anche diverse del Sud entro la mezzanotte.

Intanto, in queste ore mattutine, una estesa copertura nuvolosa, fatta perlopiù di nubi basse, interessa buona parte delle aree centrali, anche con qualche pioggia, in particolare sulle aree toscane interne, tra Senese e Aretino, localmente fino all’estremo Nordovest delle Marche e anche sul Sud della Romagna, aree interne nel Cesenatico, Forlivese. Qualche debole pioggia irregolare anche verso il Reatino, nella Lazio nordorientale, sul Nordovest Romano e anche sulla Sardegna nord-occidentale, Nordovest Nuorese. Per il resto, nubi altrove al Centro, ma scarsi fenomeni, e un po’ di nubi irregolari anche sulle aree centro-orientali del Nord, eccetto quelle alpine; nubi basse associate a nebbie diffuse sulla Pianura Padana centrale e sul resto dell’Emilia-Romagna, ma senza altri fenomeni. Più sole al Sud e sulle Alpi. Per il pomeriggio e la sera, le nubi presenti al Centro si estenderanno anche verso il sud, soprattutto tra Campania, Lucania Puglia, entro sera anche verso la Calabria, anche qui con locali piogge sparse a carattere irregolare e debole, più probabili tra la Campania centro-meridionale, l’Ovest Lucania, il Centro Nord della Puglia, verso il Sudest Salento e localmente verso la Calabria tirrenica. Meglio sui settori ionici, sulla Sicilia e sull’Ovest della Sardegna. Un po’ meno nubi anche sulla Toscana occidentale, sul Nord Lazio e sull’Ovest Umbria. Pochi cambiamenti al Nord, salvo ancora più nubi basse, locali nebbie e foschie sulla Pianura Padana centrale e sull’Emilia-Romagna. Le temperature massime sono attese, secondo le previsioni meteo, in lieve, generale calo, più apprezzabile sulle Alpi di Nordest e, entro sera, sul medio-alto Adriatico.