Previsioni Meteo: oggi gran parte d’Italia alle prese con nubi e deboli piogge

Le previsioni meteo di tempo un po’ più compromesso per la giornata odierna stanno avendo riscontro in real time. Come visibile dall’ultimo scatto satellitare nell’immagine in evidenza, molte regioni italiani, circa tre quarti del paese, sono alle prese con cieli nuvolosi. In particolare, le regioni del medio-alto Tirreno, dalla Liguria, alla Toscana, al Lazio e fino al Nordovest della Campania e poi ancora tutta l’Umbria, il Centro Nord delle Marche, l’Emilia-Romagna, il Centro Sud della Lombardia, il Centro Sud Veneto e il Sudest del Friuli-Venezia Giulia sono coperte in gran parte da nubi basse. Queste risultano più compatte con cieli più chiusi e spesso associate a nebbie e foschie su molte aree di quelle citate, nonché associate anche a locali, deboli piogge. Le motivazioni di quest’area nuvolosa un po’ più compatta sono da rinvenire nella formazione di una debole circolazione ciclonica al suolo scavatasi sul Mediterraneo nordoccidentale, tra la Sardegna e la Corsica, la quale induce correnti umide marittime verso i settori citati.

Più in dettaglio, in riferimento ai fenomeni, piovaschi o piogge deboli sono accorse nella notte su tutta la Liguria, sul Sudest Piemonte, localmente sull’Emilia occidentale. In queste ore mattutine, qualche pioggia un po’ più significativa sta interessando il Piacentino orientale, il Parmense, il Sud Mantovano e, in maniera localizzata, il Centro Nord Reggiano, il Modenese centro settentrionale e il Nord Ferrarese, qualche piovasco fino al Sud Rodigino, nel basso Veneto. Occasionali piovaschi anche sul nord lucchese in Toscana. Per il resto della giornata, le previsioni meteo computano la possibilità di maggiori piovaschi o qualche pioggia anche localmente moderata sulle aree evidenziate nella mappa interna, quindi essenzialmente ancora su quelle del medio-alto Tirreno, anche sul Sudest Piemonte, sulla bassa Lombardia, localmente sull’Emilia-Romagna e sui settori appenninici centro-settentrionali. Naturalmente, sulle zone colorate le precipitazioni non saranno ovunque, risulteranno più spesso localizzate, tuttavia in quelle aree vi è la maggiore possibilità. Tra la Liguria di levante, lo Spezzino, l’Est Genovese e poi l’estremo Nordovest della Toscana, essenzialmente provincia di Massa-Carrara, saranno possibili locali piogge anche moderate, in qualche caso con accumuli complessivi fino al 20/25 mm entro la mezzanotte prossima, naturalmente compresi quelli già accorsi dalla notte trascorsa. Sul resto del paese, a parte un po’ di nubi medio-alte presenti su alcune aree meridionali e sulla Sardegna, il tempo sarà mediamente buono e anche più ampiamente soleggiato, compresi i settori alpini e diverse alte pianure del Nord. Il campo termico è atteso in lieve calo al Centro Nord, in aumento al Sud e sulle isole maggiori. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali o meridionali, di più sul Centrosud Appennino e diffusamente sui bacini centro-meridionali, soprattutto sul Canale di Sicilia, sullo Jonio centro-occidentale e su basso Adriatico largo.