Previsioni Meteo: oggi ultime piogge al Sud, migliora sul resto del Paese

Come da previsioni meteo, l’alta pressione sta avanzando dai settori occidentali europei verso il bacino centrale del Mediterraneo e l’Italia. Con il suo procedere verso Est, naturalmente il tempo sta progressivamente migliorando su buona parte del paese, a iniziare soprattutto dalle regioni settentrionali e quelle tirreniche, dove il tempo è mediamente asciutto e dove sono arrivate anche ampie schiarite soleggiate. Ci sono ancora settori al Centro Nord con cieli uggiosi, chiusi, ma questi son dovuti a umidità giacenti di nei bassi strati e che danno vita a nubi basse, nebbie e foschie, come sulla pianura centro-occidentale piemontese, su quella lombarda centro-meridionale, sulle pianure emiliane settentrionali e poi sulla Romagna, sul Veneto orientale, diffusamente anche tra Umbria e Marche, localmente sulle aree interne toscane.

Relativamente al Nord, vanno evidenziati anche ultimi addensamenti sui settori alpini, con qualche debole rovescio sparso o fiocchi, ma questi a quote più elevate, mediamente oltre 1000 m, per un aumento termico. La situazione barica, invece, resta ancora lievemente depressionaria sulle regioni meridionali, dove influisce marginalmente un cavo instabile in evoluzione sullo Jonio e verso la Grecia. Anche su questi settori, sono arrivati ampi spazi soleggiati, tuttavia su diverse aree insiste ancora una diffusa copertura nuvolosa anche di un certo spessore, localmente associata a piogge e rovesci. In particolare, in queste ore mattutine, fenomeni più intensi e continui sono presenti sulla Puglia meridionale, soprattutto sul Salento, nel Leccese, e diffusi sullo Jonio settentrionale in mare. Altri addensamenti, ma qui più irregolari, sul basso Tirreno, di fronte alle coste calabresi e localmente anche verso le coste calabresi, sul Nord Crotonese, sul Palermitano, Nord Sicilia, sul Gargano, Nord Puglia, e occasionalmente sulla Sardegna sud-occidentale, anche su queste aree con qualche rovescio sparso, ma in forma molto più localizzata. Tempo più asciutto e soleggiato sul resto dei settori.

Per il resto della giornata, gli addensamenti maggiori sono attesi sulle aree tirreniche meridionali, quindi tra il Sud della Campania, sul Salernitano, poi il Sud-Ovest della Lucania, diffusamente sulla Calabria e anche sulle aree centro-settentrionali Siciliane, con annuvolamenti diffusi e rovesci sparsi, qualcuno più intenso sulla Sicilia e sulla Calabria tirrenica centro-meridionale. Miglioramento sulla Puglia, salvo addensamenti ultimi, ma associati a fenomeni fiacchi, e qualche rovescio possibile sulla Sardegna nord-occidentale e centrale, ancora sui settori alpini, specie di confine e più settentrionali. Continuerà il tempo asciutto e con schiarite prevalenti sul resto dei settori. Le temperature sono attese in aumento al Nord e sull’alto Tirreno, in calo al Centro Sud. Infine, uno sguardo ai venti attesi secondo le previsioni meteo, un po’ tutti settentrionali, moderati o forti intorno alle isole maggiori, localmente sul basso Tirreno, sul medio-basso Adriatico e sullo Jonio.