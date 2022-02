Previsioni Meteo, peggioramento di San Valentino in atto: prime nevicate al Nord, fiocchi attesi anche in pianura

MeteoWeb

Il peggioramento annunciato per oggi, San Valentino, è già cominciato su alcune regioni. Come da previsioni meteo, già nubi e precipitazioni hanno raggiunto diverse regioni centro-settentrionali, in particolare in queste ore mattutine precipitazioni stanno interessando l’Umbria, localmente il Nordest Lazio, le aree interne settentrionali toscane, diversi settori dell’Emilia, la Romagna settentrionale, diffusamente la Pianura Padana centro-orientale, tra Lombardia e Veneto, anche i primi settori pre-alpini di queste due regioni. Altre precipitazioni locali sulla Liguria, sulle Alpi marittime, localmente sulle Alpi Cozie. Già sono presenti prime deboli nevicate sul Cuneese fino a quote collinari o basse nelle valli meridionali, qualcuna anche sul Piacentino, specie appenninico. In questa sede, evidenzieremo proprio l’aspetto neve che si annuncia il fenomeno più importante atteso nelle prossime ore pomeridiane-serali, poi notturne e fino a buona parte della giornata di domani.

La perturbazione atlantica, infatti, a carattere umido e non particolarmente freddo, si sovrapporrà, però, ad aria fredda preesistente, dando luogo a una diffusa fenomenologia nevosa, soprattutto al Nordovest, sui settori alpini e pre-alpini tutti, anche sull’estremo Nordovest Appennino. Sulle aree occidentali, tra Piemonte, Lombardia occidentale e il Piacentino, le nevicate potranno raggiungere anche il piano; sui rilievi citati, la neve potrebbe cadere mediamente intorno ai 500/700 m, localmente più in basso in presenza di sacche più fredde in alcune valli alpine e prealpine, più in alto sui rilievi settentrionali toscani, qui mediamente sopra i 1100 m. Nella mappa interna abbiamo evidenziato, a scala di colore, le aree più interessate da nevicate anche con stima accumuli e quote. Sulle pianure piemontesi, l’accumulo di neve potrebbe variare da imbiancate o qualche centimetro, fino anche a 10/20 cm tra l’Alessandrino, il Cuneese meridionale e, naturalmente, anche sui rilievi alle quote indicate delle Alpi Marittime e Cozie. Probabili precipitazioni più fiacche tra il Torinese centro-meridionale, il Cuneese centro-settentrionale, il Novarese occidentale e anche il Nordovest/Ovest Alessandrino con imbiancate o accumuli di qualche centimetro. Accumuli più significativi, invece, fino in pianura, sul resto dell’Alessandrino, specie orientale e meridionale, anche sul Pavese, soprattutto centro-occidentale e meridionale, sulle pianure orientali e settentrionali piemontesi, su quelle estreme occidentali della Lombardia, fino a 5/10 cm di neve, su queste aree, entro la mattinata di domani. Sulla città di Milano, la temperatura sarà piuttosto al limite, con occasioni nel pomeriggio-sera per fiocchi, ma bagnati o misti a pioggia, poi temporaneamente anche più solidi e assoluti nel corso della sera e della notte, con possibili imbiancate o accumuli intorno a qualche centimetro. Nevicate diffuse, via via più abbondanti soprattutto nella sera-notte, sulle colline meridionali piemontesi, dell’Alessandrino, del Pavese meridionale, sulle aree interne ligure, sulle colline del Piacentino e su tutti i settori alpini e prealpini, sempre a iniziare dalla media-alta collina, occasionalmente più in basso. Su tutte queste aree più collinari e montuose, le nevicate saranno più abbondanti, con accumuli medi variabili tra i 7/10/15 cm, spesso anche 20 cm e localmente fino a 30 cm o oltre, soprattutto sulla bergamasca settentrionale, sulle Alpi Orobie, sulle Prealpi lombarde, anche su quelle venete, sulle Dolomiti centro meridionali, su Alpi e Prealpi Carniche e sulle Alpi marittime. Gli altri capoluoghi di provincia che potranno essere coinvolti in fiocchi, dove più deboli, dove un po’ più consistenti, saranno un po’ tutti quelli piemontesi, poi Pavia, Lodi, temporaneamente con fiocchi deboli Piacenza, magari anche Parma poi fiocchi su Varese, Como, Bergamo, Lecco e naturalmente Sondrio.