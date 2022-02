Previsioni Meteo: negli ultimi giorni di febbraio potrebbe arrivare aria più fredda con piogge e neve su molte regioni

MeteoWeb

Le previsioni meteo per gli ultimi giorni di febbraio indicano una possibile crisi più seria dell’alta pressione e una tendenza a tempo perturbato sull’Italia E’ da un po’ di giorni che nelle nostre analisi sul medio lungo termine stiamo monitorando la fase di fine febbraio, che poi coinciderà anche con l’ultimo weekend del mese, poiché effettivamente potrebbe essere quella più a rischio in riferimento a un peggioramento abbastanza corposo dal tempo. I modelli matematici continuano a simulare scenari dalle caratteristiche invernali, con alta pressione che si allungherebbe fino al Regno Unito, Mare del Nord e anche Scandinavia meridionale, mettendo in moto da quei settori nuclei instabili anche relativamente freddi i quali punterebbero, in discesa lungo il fianco orientale anticiclonico, proprio il Mediterraneo centrale e l’Italia.

La possibile configurazione barica che potrebbe caratterizzare gli ultimi giorni di febbraio sarebbe quella, a grandi linee, espressa nell’immagine in evidenza, con bassa pressione invernale che si scaverebbe proprio sull’Italia, dapprima in forma più veloce sulle regioni centro-settentrionali, poi con maggiore insistenza verso il Centro Sud. Manca ancora una settimana al possibile evento, per cui si tratta di dati approssimativi e la distanza temporale non depone certo per una elevata attendibilità della tendenza, tuttavia sembra esserci abbastanza univocità di vedute da parte dei maggiori centri di calcolo circa una simile evoluzione, per cui certamente le va data una certa attenzione in fase previsionale. Se effettivamente si realizzasse la barica rappresentata, ci sarebbero un paio di giorni o forse anche tre di tempo piuttosto instabile su tutta l’Italia, con piogge diffuse e anche nevicate con buona probabilità fino a quote collinari in Appennino, magari anche di bassa collina su Centro Nord Appennino. Maggiori dettagli sulla possibile evoluzione per fine mese nei nostri quotidiani aggiornamenti.