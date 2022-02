Previsioni Meteo Primavera 2022, la tendenza stagionale di AccuWeather: caldo e poche piogge dal Portogallo ai Balcani, problemi di siccità nell’Europa meridionale

MeteoWeb

Il passaggio alla primavera meteorologica dall’1 marzo e alla primavera astronomica dal 20 marzo potrebbe non tradursi in una differenza significativa nel pattern meteorologico in tutta Europa rispetto ai mesi invernali, che sono stati caratterizzati da frequenti tempeste nel nord del continente e lunghi periodi di siccità nei settori occidentali e centrali. I meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, hanno elaborato le loro previsioni per la primavera 2022 in Europa: ecco i dettagli.

Caldo in Spagna e Portogallo

Un’area di alta pressione sull’Europa occidentale favorirà condizioni asciutte, sole e caldo per le aree più meridionali del continente, compresa la Penisola Iberica, parti della Francia, dell’Italia e degli stati balcanici. Di conseguenza, esiste una preoccupazione significativa per l’aumento delle condizioni di siccità. I meteorologi hanno individuato in Spagna, Portogallo e Francia meridionale le aree in cui la combinazione di caldo e precipitazioni al di sotto della norma potrebbe far incombere preoccupazioni riguardo la siccità.

In Spagna e Portogallo, questo è stato uno degli inverni più secchi mai registrati e questo tema probabilmente continuerà fino alla primavera, secondo Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather. Le condizioni aride aumenteranno le temperature. “Potremmo vedere parti della Spagna e del Portogallo da 3 a 5°C sopra la norma e la Francia sudoccidentale potrebbe avere temperature da 2 a 3°C sopra la norma questa primavera“, ha detto Roys.

Una volta iniziato questo ciclo di clima caldo e secco, può essere difficile interrompere la rotta verso i mesi estivi. “Dirigendosi verso l’estate, il clima secco e mite di questa primavera potrebbe indicare una maggiore siccità e potrebbe portare a un caldo precoce che arriva a maggio in Spagna e Portogallo e persino nel sud della Francia“, ha detto Roys. “E stiamo parlando di temperature da +32°C a +37°C, che è una cosa rara in quel periodo dell’anno“.

Secondo le previsioni, anche le aree più a est, tra cui Italia e Grecia, non saranno fuori pericolo in termini di problemi di siccità. In Grecia, secondo il meteorologo Alan Reppert, le precipitazioni dovrebbero essere quasi al di sotto della norma, forse più vicine alla norma in termini di precipitazioni rispetto a Spagna e Italia.

Continueranno tempeste al Nord Europa

Per tutto l’inverno, frequenti round di precipitazioni si sono verificati nella fascia settentrionale dell’Europa e i meteorologi di AccuWeather prevedono che questa tendenza continuerà anche in primavera. Si prevede che l’alta pressione ancorata sull’Europa occidentale e centrale per la prossima stagione devierà la stragrande maggioranza delle tempeste lontano dal settore meridionale del continente e le indirizzerà invece più a nord. Le aree dall’Irlanda del Nord alla Scozia agli Stati baltici potranno ricevere precipitazioni vicine alla norma o quasi al di sopra, con parti della Scozia che potrebbero subire le precipitazioni più pesanti, secondo Roys.

Reppert prevede precipitazioni quasi nella norma in tutto il Regno Unito questa primavera a causa di occasionali tempeste dall’Oceano Atlantico. Con il cuore delle precipitazioni previste generalmente a nord del Galles e dell’Inghilterra, questi Paesi riusciranno comunque ad avvicinarsi alla media, secondo Reppert. Anche con una previsione di precipitazioni quasi nella norma, è probabile che il deficit di precipitazioni invernali finisca per essere troppo grande per essere superato completamente questa primavera in Galles, nelle Midlands e nell’Inghilterra meridionale, secondo Roys.

Si prevede che le tempeste che attraverseranno la fascia settentrionale dell’Europa produrranno principalmente pioggia e non infliggeranno danni diffusi da forti venti, affermano i meteorologi.

Tempo mite sull’Europa centrale

Il settore centrale del continente può aspettarsi una primavera piuttosto temperata, dicono i meteorologi. Si prevede che le precipitazioni nel nord della Francia, in Germania, in Polonia e nei Balcani interni saranno in gran parte vicine alla norma o leggermente inferiori. “In quest’area ci saranno periodi di tempesta che potranno durare cinque giorni alla volta, ma anche periodi di siccità più lunghi. Poiché la traiettoria delle tempeste rimane a nord, le precipitazioni costanti rimarranno verso nord, per la maggior parte di questa stagione“, ha detto Roys.

La primavera nel suo insieme dovrebbe essere mite in tutta l’area, ma potrebbe esserci una sorta di tiro alla fune in termini di temperature. Poiché occasionalmente sistemi di tempesta attraverseranno l’Europa centrale e si scontreranno con l’aria mite, i meteorologi affermano che non è escluso che ciò possa provocare alcuni eventi meteorologici severi nel prosieguo della stagione. “Con le condizioni miti e la traiettoria delle tempeste a nord, forti temporali potranno esplodere in tutta la Francia settentrionale fino alla Polonia, soprattutto ad aprile e maggio”, ha affermato Roys. I temporali più forti potrebbero anche comportare il rischio di venti distruttivi, grandine e inondazioni improvvise.

I Balcani saranno un’altra area colpita da forti temporali nel corso della primavera. Ci sarà probabilmente una maggiore minaccia di tempeste durante il mese di maggio in quest’area, poiché l’aria fresca sull’Ucraina si scontra con le condizioni miti più a ovest, secondo Roys.