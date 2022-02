Previsioni Meteo: possibile riscatto dell’inverno nei prossimi 10/15 giorni

MeteoWeb

Le previsioni meteo annunciano un possibile tempo con caratteristiche invernali anche per buona parte della prima decade di marzo. Dopo l’affondo di un nucleo moderatamente freddo e perturbate di matrice scandivana che porterebbe una fase di inverno serio sul Mediterraneo centrale e sull’Italia negli ultimi giorni di febbraio, con maltempo diffuso e nevicate fino a bassa quota, con buona probabilità l’alta pressione, che tanto ha dato in questa stagione soprattutto tra gennaio e febbraio, potrebbe mostrare poca forza nel tornare a contrastare altre offensive instabili. Nella sostanza, l’affondo freddo artico potrebbe fungere da apripista a una circolazione che andrebbe progressivamente strutturandosi dai settori continentali, quindi a componente senz’altro fredda, e che potrebbe incidere nuovamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia nel corso della prima decade di marzo.

Al momento, le simulazioni dei modelli matematici, soprattutto di quello europeo, disegnano questi scenari sul medio lungo periodo, con possibili massimi anticiclonici più decentrati sull’estremo Ovest Europa, ma soprattutto con promontori indirizzati verso i settori scandinavi, passando per il Regno Unito. Potrebbero configurarsi azioni di blocco a ponte alto che sarebbero tipiche di una circolazione invernale ad ampio raggio sull’Europa centrale e anche centro-meridionale. Si tratta di prime proiezioni in questo senso per la prima parte di marzo, ribadiamo anche che solo qualche giorno fa l’alta pressione era data ancora abbastanza dominante più o meno nello stesso periodo, quindi è necessario aspettare ulteriori conferme in riferimento a questa possibile tendenza. Se dovessero esserci conferme nei prossimi giorni, ci starebbero tutte le condizioni affinché l’inverno, sino ad ora poco pervenuto, possa trovare un vero e proprio riscatto nella parte finale. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti.