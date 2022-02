Previsioni Meteo, sulle Alpi gli ultimi stralci d’instabilità: neve e forti venti lungo i confini

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, è cessata l’instabilità su gran parte d’Italia grazie al progressivo scivolamento verso lo Jonio meridionale e la Grecia del vortice moderatamente freddo sub-polare attivo nelle ultime ore al Centro Sud. Sulla maggioranza delle regioni peninsulari, dunque, è tornato il tempo stabile, salvo ultimi addensamenti nuvolosi sull’estremo Sud. Persisterà ancora, però, un vento forte da Nord sul Basso Adriatico, sullo Jonio, sui mari e sui canali delle isole maggiori e ancora più sulle regioni alpine. Queste ultime aree, inoltre, costituiranno l’ultima roccaforte anche nell’instabilità, soprattutto i settori più settentrionali e quelli esteri.

Nonostante sui settori alpini non agisca una figura barica depressionaria, infatti l’andamento della pressione è su valori medio-alti, sui versanti sopravvento continuano ad affluire correnti molto tese settentrionali, in un flusso barico Nord/Sud, correnti anche non particolarmente umide ma che, scontrandosi con i rilievi Alpini, si sollevano con veemenza, dando luogo a condensazione di tipo orografica. Dunque, sulle Alpi soprattutto Atesine, Retiche settentrionali, localmente anche sulle Prealpi lombarde, Nord Dolomiti, Carniche settentrionali e poi verso quelle Lepontine e Pennine settentrionali, fino al Nord delle Alpi Graie, per le prossime 24/36 ore sono attesi ancora diffuse nevicate, talora in forme più debole, in altri momenti più forte. La quota neve media è intorno agli 800/1.000 m sui settori centro-occidentali, ma in linea generale anche altrove, localmente più in alto o più in basso, a seconda dello stato termico di ciascuna valle; a 500/700 m sulle Alpi altoatesine. In riferimento agli accumuli, sono attesi da qualche centimetro fino a 5/10 o anche 15/20 cm, localmente, sulle Alpi di confine. Abbiamo già accennato alla continuazione di un vento forte anche sui settori alpini, spesso sino 50/60/70 km/h, ma raffiche anche sugli 80/100 km/h e fino a 130/140 km/h, in particolare sulle Alpi Graie settentrionali.