Previsioni meteo Toscana: nuvolosità diffusa a partire da lunedì

Previsioni meteo per la Toscana a cura del Consorzio Lamma:

DOMANI – Sereno con velature in arrivo da ovest; dal pomeriggio la nuvolosità tenderà a divenire più consistente con locali piogge sulle zone meridionali. Venti: deboli da est nord-est in rotazione a sud dal pomeriggio. Mari: poco mossi. Temperatura: minima in sensibile con gelate al mattino; massime stazioni.

LUNEDI’ – Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in intensificazione a partire dalla zona costiere in estensione al resto della regione. Neve in Appennino oltre i 1200 metri in aumento di quota fino a 1400-1600. Venti: moderati meridionali con rinforzi fino a forti su Arcipelago e costa centro meridionale. Mari: mossi o molto mossi. Temperatura: in sensibile aumento le minime, pressoché stazioni le massime.

TENDENZA NEI GIORNI SUCCESSIVI

Martedì: inizialmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. Neve in appennino oltre i 1400 metri in abbassamento di quota. Dalla tarda mattina spiccata variabilità con isolate precipitazioni. Venti: moderati da ovest-sud-ovest in rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mari: mossi. Temperatura: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì: sereno o poco nuvoloso con nebbie nei fondovalle nella prima parte del mattino. Dal pomeriggio di velature. Venti: deboli variabili. Mari: mossi in attenuazione a poco mossi. Temperatura: minima in sensibile calo con locali gelate nei fondovalle. Massime stazioni.