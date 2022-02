Previsioni Meteo: transito di una debole onda instabile nel fine settimana

MeteoWeb

Il fine settimana prossimo segnerà, come da previsioni meteo, l’inizio di una nuova interruzione della fase anticiclonica. Sulla base degli ultimi dati non sono attesi cambiamenti importanti, questi dovrebbero intervenire nella fase successiva, ossia verso San Valentino e metà mese. Tuttavia, qualche movimento ci sarà, essenzialmente in termini di più nubi e occasionalmente anche in termini di locali, deboli precipitazioni. Ciò a causa del transito di un moderato cavo depressionario in quota, cavo flebile che transiterà in un contesto ancora anticiclonico, ma in grado di aprire una breccia nell’alta pressione e di terminare maggiori disturbi.

In linea di massima, stando alle previsioni meteo, le regioni più interessate da passaggi nuvolosi dovrebbero essere quelle centro-meridionali in genere, di più quelle appenniniche e del medio-basso Adriatico e, magari, via via nel corso del weekend, anche verso le aree centrali tirreniche. Su questi settori, già da sabato 12 le nubi sarebbero presenti un po’ ovunque, frutto di umidità soprattutto medio-basse che darebbero vita anche a banchi di nebbia diffusi, specie al mattino, sul Centro Sud Appennino, fino all’altezza della Lucania e della Puglia. Occasionalmente sarebbero possibili anche deboli piogge sparse, sull’Abruzzo, sulla Puglia centro-settentrionale, sulla Lucania, localmente anche verso la Calabria ionica settentrionale, tra le coste del Crotonese e del Catanzarese. Tempo mediamente migliore sul medio-alto Tirreno e al Nord, tuttavia anche qui sarebbero possibili nubi basse irregolari sparse qua e là.

Nella giornata di domenica 13, non cambierebbe molto il tempo in linea generale, con più nubi sempre sulle aree centro-meridionali in genere, stavolta magari un po’ di più anche su quelle centrali tirreniche, specie sul Lazio, Sud Toscana, verso l’Umbria e i settori interni appenninici, con locali addensamenti e qualche debole piovasco su Umbria, Abruzzo, poi su Puglia e Lucania. Anche in questo caso le nubi basse sarebbero piuttosto presenti, ancora con locali nebbie mattutine sul Centro Sud Appennino. Il tempo continuerebbe a essere più asciutto e soleggiato al Nord, anche sul Nord Appennino e sul Centro Nord Toscana, salvo nubi sparse qua e là. Sotto l’aspetto termico, è atteso un calo generale, più apprezzabile sulle regioni settentrionali localmente sul medio-alto adriatiche e su quelle centrali, meno al Sud.