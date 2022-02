Previsioni Meteo: vortice invernale sull’Italia in piena azione, rovesci diffusi con nevicate fino a bassa quota

MeteoWeb

E’ in piena azione sull’Italia centro-meridionale il vortice freddo a carattere invernale. Il minimo depressionario in queste ore del tardo pomeriggio è collocato sulla Campania da dove sta pilotando un fronte caldo dalla Campania stessa in risalita verso il medio Adriatico, un altro freddo in azione anch’esso sull’Adriatico e una occlusione sul medio Tirreno, specie in mare. In mattinata primo pomeriggio, rovesci diffusi con nevicate fino a bassa quota hanno interessato soprattutto le aree interne toscane, ombre marchigiane, con fenomeni localmente anche abbondanti e accumuli nevosi sulla media collina fino a 20 cm circa. Attualmente neve importante sta cadendo fino a bassa quota sul medio Adriatico e lungo l’Appennino centro-meridionale, fino all’altezza della Campania, Lucania Centro Nord Puglia.

L’evoluzione per le ore serali prevede lo spostamento del minimo verso la Lucania, la Puglia centro-meridionale, con l’azione di una occlusione fredda più importante sul medio Adriatico, quindi su Abruzzo, Molise, verso la Campania centro-orientale, il Centro Nord della Puglia e la Lucania. Su queste regioni sono previste precipitazioni anche intense e a carattere nevoso fino a bassa quota. Attese ancora precipitazioni di buona consistenza anche sulle Marche centro-meridionali, sull’Est Lazio e localmente sull’Est Umbria, anche qui ancora con nevicate fino a bassa quota, altri locali rovesci verso la Calabria tirrenica, occasionalmente sul Nord della Sicilia, ma qui forma più irregolare. Il tempo è atteso in miglioramento sul resto della Nord Appennino e ancora in prevalenza stabile sul medio-alto Tirreno e al Nord. In serata una stima degli accumuli nevosi complessivi attesi nelle prossime 12/15 ore, quindi fino alla mattinata di domani, fase in cui le precipitazioni anche nevose dovrebbero essere più importanti e localmente anche forti.