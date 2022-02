Previsioni Meteo Weekend: più nubi e locali piogge nella prima parte del fine settimana, poi miglioramento

MeteoWeb

Previsioni meteo per un weekend caratterizzato da maggiori fastidi rispetto a questa fase di metà settimana, che vede un’alta pressione più strutturata a garanzia di un maggiore e più ampio soleggiamento. Via via nel corso dei prossimi giorni, infatti, all’anticiclone che sta avanzando da Ovest, verrebbe imposto un temporaneo freno a opera di un flusso di correnti umide e debolmente instabili proveniente dal Regno Unito e diretto verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. A muovere il flusso umido sarebbe un ennesimo impulso di aria fredda che dal Mar di Norvegia si dirigerebbe dapprima verso l’Europa centro-orientale, poi verso i settori danubiani quindi, questa volta, compiendo un giro ancora più largo rispetto all’Italia.

Dunque, in linea di massima non si profilerebbe, stando alle previsioni meteo, un granché di peggioramento per l’Italia, tuttavia, soprattutto nella prima parte del weekend, è atteso senz’altro un aumento di nubi abbastanza diffuso, in particolare verso le aree centro-meridionali, nubi associati anche a qualche debole precipitazione sparsa a carattere irregolare. Nel dettaglio prima immagine interna, infatti, abbiamo evidenziato per sabato una maggiore copertura, sebbene spesso irregolare, proprio sulle aree centro-meridionali, anche con locali piogge, mediamente deboli, solo localmente qualche pioggia moderata possibile sul medio Adriatico, tra Abruzzo, Est Molise e Gargano, sulla Campania centro-occidentale e, occasionalmente, sulla Sardegna occidentale. Da evidenziare addensamenti sui settori alpini più settentrionali, qui con locali, deboli precipitazioni nevose fino a quote basse e nebbie anche fitte sulla Pianura Padana centro-occidentale, localmente sulle aree interne della Toscana.

Per domenica 6 febbraio, seconda immagine interna, il tempo, secondo le previsioni meteo, andrebbe progressivamente migliorando, magari solo con ultimi piovaschi al Sud nel corso della prima mattinata, ma via via con sempre maggiore soleggiamento. Nubi irregolari sarebbero presenti un po’ ovunque con spazi soleggiati, però, che risulterebbero predominanti. Da segnalare nebbie ancora localmente fitte, soprattutto nelle ore mattutine, sulla Pianura Padana, qui magari con nubi basse e nebbie resistenti anche per buona parte della giornata. Altre nubi basse e nebbie, specie mattutine, sui settori appenninici centro-meridionali, su Abruzzo, Ovest Molise, sulla Campania interna centro-meridionale, su Ovest Lucania, anche sulla Sila, in Calabria, e localmente sul Nord della Sicilia. Tendenza a locali addensamenti verso sera sui settori altoatesini con qualche breve nevicata fino a quote medio-basse. Infine, in riferimento alle temperature, le previsioni meteo computano un aumento dei valori minimi, un calo, invece, di quelli massimi, specie nella prima parte di domenica, per correnti un po’ più freddine dai quadranti nordoccidentali e di più sui settori di Nordest, adriatici e relativi appenninici.