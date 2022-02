Previsioni Meteo, allerta per il weekend: irruzione fredda dalla Russia, forte maltempo e tanta neve al Sud

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere la più intensa ondata di freddo e maltempo nei settori centro/meridionali del Paese di questa stagione invernale, con forti temporali, venti impetuosi e abbondanti nevicate fino a bassa quota. Eppure oggi nulla lascerebbe presagire ad una così intensa recrudescenza invernale, con temperature particolarmente elevate raggiunte soprattutto nelle Regioni del Centro con +21°C a Jesi, +20°C ad Ancona e Cassino, +18°C a Roma, Latina, Frosinone e Pescara. Questo clima così mite, però, ha le ore contate: già nella serata di domani, Venerdì 25 Febbraio, le temperature crolleranno per i primi spifferi freddi provenienti da Nord/Est, innescando nella notte forti temporali con grandinate in Emilia Romagna dove la neve cadrà copiosa sul versante settentrionale dell’Appennino tosco/emiliano. L’aria fredda proveniente dalla Russia europea si estenderà rapidamente al Centro/Sud nel corso della giornata di Sabato 26 Febbraio, spinta da furiosi venti nord/orientali sul medio e alto Adriatico, e nord/occidentali nel Tirreno e nel Canale di Sicilia. Sarà la giornata di maltempo più estremo, soprattutto nelle Regioni del medio Adriatico, nel medio e basso Tirreno e quindi in tutto il Centro/Sud, con copiose nevicate sull’Appennino centrale oltre i 200–400 metri di altitudine, abbondanti su Marche e Abruzzo. Domenica 27 Febbraio il maltempo si estenderà ai settori più sud/orientali del Paese, e in modo particolare a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: è probabile una “Taranto Low”, un ciclone di bassa pressione nel Golfo di Taranto, che determinerebbe maltempo particolarmente estremo sulla Puglia centrale, con copiose nevicate oltre i 200 metri sulle Murge, ma anche su gran parte di Calabria e Sicilia, dove la neve cadrà abbondante oltre i 400–500 metri di quota.

Nei prossimi giorni tutti gli aggiornamenti dettagliati su MeteoWeb con le previsioni provincia per provincia. Intanto per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: