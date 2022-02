Canada, Ottawa “assediata” dalle proteste da una settimana: le manifestazioni contro le restrizioni si estendono a Vancouver, Toronto e Quebec – VIDEO

MeteoWeb

Dalla provincia occidentale dell’Alberta, spostandosi a est verso Quebec City, e in moltissime altre città e paesi nel mezzo, migliaia di canadesi sono scesi in strada con camion, trattori, auto e a piedi per protestare contro le restrizioni anti-Covid. I manifestanti chiedono di revocare le restrizioni sanitarie, compresi gli obblighi di vaccini e mascherine.

Il “Freedom Convoy” è stato inizialmente avviato da camionisti che protestavano contro il recente obbligo che richiede che i conducenti che entrano in Canada devono essere completamente vaccinati oppure sottoporsi a test e quarantena. Ma la manifestazione si è allargata e ormai non riguarda solo i camionisti: anche la popolazione si è aggiunta alle proteste, chiedendo la fine delle restrizioni. I manifestanti hanno raggiunto la capitale Ottawa lo scorso weekend e i suoi organizzatori hanno affermato che le proteste continueranno.

Nonostante le proteste siano rumorose e caotiche ma prevalentemente non violente, il sindaco di Ottava Jim Watson ha denunciato su una radio locale che la situazione è’ “fuori controllo“. “La situazione ora è completamente fuori controllo perché sono i manifestanti a fare la legge. Stiamo perdendo la battaglia…. dobbiamo riprenderci la nostra città“, ha aggiunto, giudicando “inaccettabile” il comportamento della folla che blocca le strade e suona il clacson. Il capo della polizia di Ottawa l’ha definita una “insurrezione nazionale guidata dalla follia“, sostenendo che la città era sotto assedio e avrebbe bisogno di più rinforzi oltre a quelli che aveva già ricevuto da altre forze di polizia.

A Toronto, la città più grande del Canada, migliaia di persone sono scese in piazza sabato 5 febbraio. E nonostante gli sforzi della polizia, diversi camion hanno bloccato per ore un importante incrocio. Allo stesso modo, Quebec City ha riportato migliaia di manifestanti e centinaia di camion che intasano le strade.

A Vancouver, cinque persone sono state arrestate (e poi rilasciate) con l’accusa di aggravare il caos generale quando la polizia ha ricevuto segnalazioni di “sassi e uova lanciate, auto prese a calci e chiodi sparpagliati sulle strade“, ha detto la polizia. Diverse centinaia di veicoli hanno protestato in città in rotta verso la manifestazione, ha detto la polizia di Vancouver.

