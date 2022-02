Regno Unito, l’annuncio finale di Johnson: “dal 21 febbraio anche i positivi sono liberi di uscire, la pandemia è finita, il virus è diventato endemico”

MeteoWeb

“Entro fine mese coloro che contraggono il coronavirus in Inghilterra non dovranno più sottoporsi alla quarantena“. È l’annuncio di Boris Johnson. Nel corso del Question Time alla Camera dei Comuni, il premier britannico ha precisato che “se prosegue l’attuale incoraggiante trend dei dati, prevedo che saremo in grado di cancellare le ultime restrizioni nazionali che abbiamo, con un mese di anticipo“. Le normative attualmente in vigore nel Regno Unito per tentare di frenare la corsa del Covid-19, in particolare della variante omicron, dovrebbero scadere il 24 marzo ma il premier ha annunciato di volerle eliminare in anticipo, il 21 febbraio, trattando quindi il virus come un’endemia e non più come una pandemia. Ricordiamo che lo stesso Johnson ha celebrato lo scorso 19 luglio 2021 il “freedom day”, il giorno della liberazione del Covid: da ormai 7 mesi nel Regno Unito non ci sono restrizioni particolarmente significative, e il Green Pass non è mai stato introdotto se non per poche settimane tra dicembre e gennaio ma limitatamente alle attività ad alto rischio assembramenti come discoteche, concerti e partite di calcio, dove non c’è mai stato un contingentamento del pubblico. Nonostante un atteggiamento così liberale, l’ondata provocata dalla variante Omicron nel Regno Unito è stata meno intensa e duratura rispetto all’Italia:

E persino il numero dei morti è rimasto sensibilmente inferiore rispetto a quello del nostro Paese: