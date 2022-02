Un San Valentino speciale in Antartide: l’equipaggio della stazione Concordia si gode la vista del sole al crepuscolo prima della Notte Antartica – FOTO

MeteoWeb

Stasera molte coppie si preparano a festeggiare il San Valentino, tra cene romantiche, feste e divertimento. I 13 membri dell’equipaggio ‘invernale’ della stazione di ricerca Concordia in Antartide, invece, si stanno gustando con calma questa giornata, approfittando delle bellissime immagini offerte dal sole al crepuscolo (vedi foto della gallery scorrevole in alto). È un momento da assaporare davvero, prima che il sole sparisca per 4 mesi, dando inizio alla Notte Antartica.