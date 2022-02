Scorci mozzafiato oggi a Pechino: la neve imbianca la capitale cinese durante le Olimpiadi [FOTO]

MeteoWeb

Come da previsioni, a Pechino è arrivata la neve, con immediate ripercussioni sulle Olimpiadi, sul programma della seconda domenica di gare di sci a Yanqing: cancellata la seconda prova della discesa libera femminile e rinviata di oltre un’ora la seconda manche dello slalom gigante maschile.

L’atmosfera è proprio da Giochi Invernali: Pechino – come Yanqing e Zhangjiakou, gli altri siti olimpici – si è risvegliata oggi imbiancata, con temperature ben al di sotto dello zero e un’abbondante nevicata ancora in corso. Gli organizzatori si sono attivati per liberare le strade e consentire la normale viabilità dei mezzi olimpici anche se si è creato qualche disagio, con ritardi negli spostamenti.

A Yanqing – 80 km da Pechino – in genere nevica per poco tempo e senza particolari disagi, mentre oggi la neve cade copiosa.

“La media dei centimetri di neve caduti qui ogni anno è di 5, solo oggi 12 quando ci sono le Olimpiadi“: è quanto ha affermato Sofia Goggia su una storia instagram, a proposito della neve che da diverse ore sta cadendo su Pechino e Yanqing e che ha costretto ad annullare le seconde prove della discesa femminile.