Meteo, siccità preoccupante in Lombardia: a gennaio 15mm di pioggia, bassi livelli delle riserve d’acqua e del manto nevoso

La siccità al Nord, in particolare sul settore occidentale, sta raggiungendo livelli preoccupanti. In Lombardia non piove da oltre un mese e cresce la preoccupazione per la prossima stagione irrigua, che comincerà a marzo, e per gli effetti che l’attuale siccità potrebbe arrecare all’habitat dell’intero distretto padano.

Nel mese di gennaio, infatti, le centraline dell’Arpa hanno registrato soltanto 15mm di precipitazioni, contro una media di 57mm degli ultimi 15 anni. Non siamo ancora a livelli record del 2017, quando non si superarono i 6 millimetri, ma il livello di guardia è stato raggiunto e l’unica speranza è quella di una primavera in grado di compensare, come nel 2019, un inverno particolarmente secco come quello di quest’anno.

“Fare previsioni sui prossimi mesi – avverte la meteorologa dell’Arpa Paola Parravicini – è molto difficile. Anche nel 2019, ad esempio, a gennaio è andata anche peggio, con 11 millimetri di pioggia, ma poi una primavera piovosa ha permesso di recuperare. Ad oggi sappiamo che lunedì 14 febbraio sono attese precipitazioni, ma non ci aspettiamo che diano una scossa alla situazione. La partita a lungo termine si gioca in primavera visto che, ad oggi, la riserva di neve è decisamente scarsa e anche sui grandi laghi, visto l’afflusso estremamente scarso a monte, si può solo cercare di mantenere un equilibrio”, alzando gli sbarramenti a valle.

Secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’Osservatorio Anbi, è particolarmente basso il livello di riserve d’acqua o sotto forma di manto nevoso accumulate nei bacini Toce-Ticino-Verbano (-63,5%), Brembo (-74,7%) e Oglio (-61,5%), mentre a livello regionale si rileva -51% rispetto alla media storica e -68% sul 2021. Inoltre, secondo i dati Arpa, in alcuni territori mancano all’appello oltre due metri di neve rispetto allo scorso anno. Durante il mese di gennaio, la portata del Po si è ridotta progressivamente (-25% sulla media), raggiungendo valori al di sotto di quelli tipici del periodo, ma comunque ancora superiori a quelli di magra ordinaria.

Il mese di dicembre 2021, con i 26mm di pioggia caduti contro gli 81 della media degli ultimi 15 anni, non ha certamente aiutato a migliorare la situazione.