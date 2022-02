Smog: a Milano ieri PM10 oltre soglia, nonostante il vento a 90 km/h

MeteoWeb

Nonostante le violente raffiche di vento fino a 90 km/h che ieri hanno colpito Milano, Arpa Lombardia ha registrato durante la giornata livelli di polveri sottili nell’aria oltre la soglia di 50 microgrammi per metro cubo in due centraline su cinque attive nella provincia: si tratta di quella di via Senato, dove il PM10 è arrivato a quota 66, e quello del Verziere, che si è fermato a quota 59.

Valori sotto soglia in viale Marche (42), via Pascal (41) e a Pioltello-Limito (35).