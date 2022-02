La Finlandia chiude l’ultimo “cancello” dello spazio aereo per la Russia che adesso è isolata ad ovest [MAPPA]

MeteoWeb

Anche la Finlandia ha deciso stamani di chiudere il suo spazio aereo ai voli russi: lo ha reso noto il governo: era l’ultimo “cancello” dello spazio aereo russo verso occidente. Adesso per qualsiasi volo russo, anche civile, sarà impossibile muoversi verso ovest, a meno che non si dirigano fino al Polo Nord, con pesanti conseguenze e ripercussioni. In precedenza, infatti, già Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Regno Unito e Germania hanno chiuso il loro spazio aereo, bloccando di fatto la maggior parte delle rotte occidentali per gli aerei russi. La Finlandia condivide un confine di 1.300 chilometri con la Russia, il che significa che una rotta principale in direzione ovest dalla Russia sarà chiusa. Ieri era arrivato l’ok anche della Germania. “Il ministro federale Volker Wissing sostiene il blocco dello spazio aereo tedesco per gli aerei russi e ha ordinato che tutto sia preparato per questo“, scrive il Ministero dei trasporti tedesco su Twitter. Lufthansa, la più grande compagnia aerea tedesca, ha annunciato che, a causa della situazione intorno all’Ucraina, interromperà i voli per la Russia e nel suo spazio aereo per sette giorni.

Mosca, dal canto suo, ha anche vietato agli aerei di tutti i Paesi che le hanno chiuso lo spazio aereo, di sorvolare il suo territorio. Tra i pochi Paesi che non hanno ancora chiuso lo spazio aereo alla Russia abbiamo Svezia, Norvegia, Danimarca, Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Austria, Svizzera, Grecia e Turchia. Per la Russia, quindi, rimangono le rotte mediterranee, seppur con difficoltà logistiche particolarmente importanti perché lo può raggiungere soltanto tramite una rotta lunghissima tramite il mar Caspio.

La situazione attuale: