Spazio: gruppo di astronomi dedica asteroide a Giorgio Parisi

MeteoWeb

Il 7 febbraio 2022 il gruppo di lavoro per la Nomenclatura dei Corpi Minori della IAU (Unione Astronomica Internazionale) ha accettato la proposta del CCAF, Circolo Culturale Astronomico di Farra di Isonzo, di nominare l’asteroide scoperto a Farra d’Isonzo il 7 febbraio 1994 col nome (15803) Parisi (il numero tra parentesi prima del nome è proprio degli asteroidi).

Dedicato a Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, (15803) Parisi è un asteroide della fascia principale, la cui orbita è caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5887328 au e da un’eccentricità di 0,1873772, inclinata di 14,43238 rispetto all’eclittica con un diametro di 6,1 km.

“Mai avrei immaginato nella mia vita di avere un asteroide con il mio nome – ha dichiarato Giorgio Parisi – sono commosso ed emozionato per l’onore che il CCAF ha pensato di riservarmi. Lo considererò come costante promemoria dell’impegno necessario a consolidare la cultura scientifica nel nostro Paese“.