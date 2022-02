Spazio: lanciato il secondo satellite della costellazione COSMO-SkyMed di Seconda Generazione

MeteoWeb

Dopo tre rinvii a causa del maltempo e uno a causa di una nave da crociera nell’area interdetta, è stato lanciato dalla base di Cape Canaveral il secondo satellite della costellazione italiana COSMO-SkyMed di Seconda Generazione, promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa con il contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca.

A portarlo in orbita eliosincrona polare, il vettore Falcon 9 di SpaceX.

“Confermato il dispiegamento del satellite COSMO-SkyMed di Seconda generazione,” ha annunciato SpaceX dopo il lancio del vettore.

Il lancio consentirà di proseguire l’operatività dell’intera costellazione COSMO-SkyMed in orbita da più di 15 anni aumentandone le capacità complessive. Obiettivo primario è fornire ad un’utenza duale, civile e militare, i servizi di Osservazione della Terra attraverso un ampio portfolio di prodotti, ottenuti nelle diverse modalità operative del sensore Sar (Radar ad Apertura Sintetica), sia a campo stretto e risoluzione ultra-fine che a campo largo.

In questo programma l’industria italiana gioca un ruolo di primo piano, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, insieme a un numero significativo di piccole e medie imprese. Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) è la capocommessa responsabile dell’intero sistema, mentre Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) ha realizzato il segmento di Terra e ospita nel Centro spaziale del Fucino il centro di comando e controllo della costellazione. Leonardo contribuisce inoltre al programma fornendo i sensori di assetto stellare per l’orientamento del satellite, i pannelli fotovoltaici e le unità elettroniche per la gestione della potenza elettrica. I dati generati dai satelliti COSMO-SkyMed sono commercializzati in tutto il mondo dalla società e-Geos (Telespazio 80%, ASI 20%).