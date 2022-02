Sulmona sommersa da una grande nevicata: tormenta di neve tra tuoni e saette – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale di neve sta colpendo Sulmona in serata, intensificando sensibilmente la nevicata iniziata in mattinata. Nella città abruzzese che sorge ad appena 400 metri sul livello del mare, l’accumulo nevoso viaggia rapidamente verso i 30cm al suolo. La nevicata è molto intensa, accompagnata da tuoni cupi e saette che illuminano la città a giorno, come possiamo osservare nei video girati da Pierluigi Cocco: