Meteo, super nevicate coprono ampie zone del Giappone: accumuli record in diverse località – FOTO

MeteoWeb

Forti nevicate hanno colpito ampie zone del Giappone nei giorni scorsi, con alcune aree che hanno registrato accumuli record. L’Agenzia meteorologica giapponese afferma che una massa d’aria fredda ha portato la neve in località lungo il Mar del Giappone e in altre zone.

In 24 ore sono stati raggiunti 62cm di neve nella città di Maibara, nella prefettura occidentale di Shiga, e oltre 60cm nella città di Sapporo, nella prefettura settentrionale di Hokkaido. Entrambe le misurazioni sono le più alte da quando i dati comparabili sono diventati disponibili nel 2001 per Maibara e nel 1999 per Sapporo. L’altezza totale della neve a Sapporo ha raggiunto 133cm il 6 febbraio. Il record di tutti i tempi della città è di 169cm registrato il 13 febbraio 1939.

Anche le aree montuose tradizionalmente innevate nelle prefetture di Niigata e Nagano nel Giappone centrale hanno ricevuto nevicate più abbondanti del solito. I 354cm raggiunti domenica 6 febbraio nella città di Tsunan di Niigata e i 271cm nel villaggio di Nozawaonsen a Nagano sono le più alte per le località negli ultimi anni. Altri accumuli degni di nota:

560cm Charmant Hiuchi

Charmant Hiuchi 550cm Kiroro Snow W.

Kiroro Snow W. 530cm Yudonosan

Yudonosan 529cm Takogura

Takogura 510cm Geto Kogen

Geto Kogen 505cm Shimooritate

Shimooritate 500cm Seki Onsen

Seki Onsen 439cm Sukayu

Molte aree del Giappone hanno ricevuto quantità di neve superiori alla media questo inverno e altre nevicate sono attese nel corso di questa settimana.