Svelati i segreti dell’abitabilità di Marte nascosti dentro il meteorite “Black Beauty”

Marte è un pianeta enigmatico, soprattutto quando si tratta di capire se la vita sia mai esistita. Un nuovo studio su un raro meteorite marziano che si è schiantato sulla Terra suggerisce che gli scienziati potrebbero dovere rivedere la linea temporale in cui Pianeta Rosso avrebbe potuto essere adatto alla vita.

“Black Beauty” è un meteorite straordinario trovato nel deserto del Sahara nel 2011. Il suo nome ufficiale è Northwest Africa (NWA) 7034, ed è stato descritto per la prima volta in uno studio del 2013 che lo datava a circa 2,1 miliardi di anni fa. Si è guadagnato il soprannome per il suo aspetto: il piccolo pezzo di superficie di Marte è in gran parte costituito da basalto e contiene frammenti di roccia e minerali, tra cui alcuni frammenti molto antichi di zircone.

Un gruppo di ricerca guidato da Morgan Cox della Curtin University ha studiato i grani di zircone di Black Beauty. Uno studio pubblicato su Science Advances si concentra su un frammento che mostra il tipo di danno da shock che in genere ha origine da grandi impatti di meteoriti, qualcosa di simile a ciò che ha ucciso i dinosauri sulla Terra.

“Questo frammento è davvero un regalo unico del pianeta rosso. La deformazione da shock ad alta pressione non è stata precedentemente trovata in nessun minerale di Black Beauty,” ha spiegato Cox. “Questa scoperta del danno da shock in uno zircone marziano di 4,45 miliardi di anni fornisce nuove prove dei processi dinamici che hanno influenzato la superficie di Marte ai suoi primordi“.

Lo zircone sta aiutando gli scienziati a rivelare la linea temporale per la potenziale abitabilità di Marte. “Studi precedenti sullo zircone nei meteoriti marziani hanno proposto che condizioni adatte alla vita potrebbero essere esistite già 4,2 miliardi di anni fa, sulla base dell’assenza di danno definitivo da shock,” ha affermato il coautore dello studio Aaron Cavosie. Lo zircone Black Beauty sembra mostrare che Marte era particolarmente bersagliato in quel particolare periodo.

Dato che sappiamo quali conseguenze su larga scala hanno avuto sulla Terra, è probabile che eventi simili possano avere avuto un impatto su qualsiasi vita in via di sviluppo su Marte. Cavosie ha affermato che la “finestra di abitabilità” per Marte potrebbe essere successiva al previsto, forse tra 3,7 miliardi e 3,9 miliardi di anni fa. Ciò coincide con un periodo di tempo in cui il pianeta probabilmente aveva acqua liquida in superficie: l’acqua è un ingrediente vitale per la vita sulla Terra e quindi di grande interesse su altri mondi.

Un minuscolo frammento di meteorite su Marte sta fornendo ai ricercatori molte nuove informazioni relativamente alla storia del Pianeta Rosso. Ulteriori dati potranno arrivare grazie alla NASA, ai campioni di superficie raccolti dal rover Perseverance, che verranno riportati sulla Terra.

Marte ha mai ospitato la vita microbica? Forse non sappiamo ancora esattamente dove guardare, ma forse sappiamo un po’ di più su “quando” guardare.